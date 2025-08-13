MinTrabajo declinó su participación en el congreso empresarial de la ANDI en Cartagena

Cartagena

En comunicado oficial, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, confirmó que no asistirá al 10° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI, que se celebrará en Cartagena del 13 al 15 de agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta cartera del Gobierno explicó que la medida se toma en un acto de solidaridad con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien “no fue invitado al evento”.

“Como un acto mínimo en la unidad de nuestro gobierno, si el jefe de Estado, Gustavo Petro, no fue invitado, tampoco es dable mi asistencia como titular de la cartera laboral”, afirmó Sanguino Páez.

En su comunicado, el Ministerio del Trabajo calificó como “incomprensible” la exclusión del Presidente de la República en un espacio que por su naturaleza debería promover el diálogo tripartito.

“La concertación tripartita, pilar fundamental del gobierno en cumplimiento de los compromisos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), seguirá teniendo plena vigencia y valía, manteniendo su espíritu democrático de construcción colectiva”, precisó Sanguino.