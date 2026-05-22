Contraloría de Bolívar asume la presidencia de la Comisión Regional de Moralización en el Caribe

La Contraloría Departamental de Bolívar informa que se realizó la primera reunión del año de la Comisión Regional de Moralización (CRM) del departamento de Bolívar. En el desarrollo de esa sesión, la comisión eligió su mesa directiva: la presidencia quedó en cabeza de la Contraloría Departamental de Bolívar, a cargo de la contralora Tatiana Margarita Romero Luna, y la Secretaría Técnica fue asignada a la Contraloría Distrital de Cartagena, liderada por Yadira Morales Roncallo.

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La CRM es la instancia departamental encargada de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización en materia de Política Pública Integral Anticorrupción. Es el organismo que coordina a nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción, y el que promueve la transparencia y la participación ciudadana en el departamento de Bolívar.

Creada por el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 —Estatuto Anticorrupción— y reglamentada por el Decreto 1686 de 2017, la CRM de Bolívar está integrada por la Procuraduría Regional, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura, la Contraloría Departamental de Bolívar y la Contraloría Distrital de Cartagena.

Quien preside la comisión convoca, dirige y establece la agenda de trabajo conjunta entre todos esos organismos. Quien ejerce la Secretaría Técnica garantiza la continuidad operativa: preparación de sesiones, seguimiento a compromisos y sistematización de la información.

La realización de esta primera reunión activa responsabilidades concretas frente a los bolivarenses: formular el plan de acción anticorrupción departamental 2026, que la normativa exige construir en la primera sesión del año y reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, coordinar con los organismos de investigación penal y disciplinaria el seguimiento a los hallazgos fiscales identificados por las contralorías, y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en todos los territorios del departamento.

El contexto fiscal subraya la necesidad de esa articulación debido a que durante la vigencia 2025, la Contraloría Departamental de Bolívar identificó hallazgos fiscales por $9.365 millones, de los cuales $726 millones fueron generados directamente por denuncias ciudadanas, tal como se registra en el informe de gestión presentado ante la Asamblea Departamental en marzo de 2026.

La coincidencia de dos nuevas titulares en las dos contralorías del departamento, Tatiana Romero en la Departamental desde enero de 2026, Yadira Morales Roncallo en la Distrital desde marzo de 2026, y su liderazgo conjunto en la CRM configura una articulación institucional que no se había producido antes en la historia reciente del organismo y que abre una oportunidad real de renovación en la lucha anticorrupción del departamento.

“No es un reto solo para mí como presidenta de esta comisión, sino para todos los miembros de la Comisión Regional de Moralización del departamento de Bolívar. Es un gran reto asumir esta comisión y generar acciones de prevención, de investigación y de sanción de los actos de corrupción en el departamento de Bolívar, así como incentivar la participación ciudadana a través de la capacitación a veedurías y a la ciudadanía en el ejercicio del control social”, dijo Tatiana Romero Luna, contralora departamental del Bolívar.

La Contraloría Departamental de Bolívar reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio público bolivarense, la articulación con los demás organismos del Estado y el fortalecimiento de la participación ciudadana como fundamento de la vigilancia fiscal en los 46 municipios del departamento.