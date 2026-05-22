Localizan a salvo a ciudadano reportado como desaparecido en las costas de Cartagena

Un final aliviador tuvo la angustiosa búsqueda de José Daniel Cervantes Puello, el ciudadano que se encontraba reportado como desaparecido en aguas del mar Caribe. Gracias al apoyo logístico de un grupo de pescadores locales y a la rápida reacción de las autoridades marítimas, se confirmó que el hombre ya logró establecer comunicación directa con sus familiares para reportar que se encontraba con vida.

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El hallazgo se produjo inicialmente en el sector de Crespo, zona norte de la ciudad, donde Cervantes Puello fue avistado por los tripulantes de otra embarcación que cruzaba por el área. Al percatarse de la emergencia, los navegantes procedieron a brindarle auxilio inmediato y comenzaron las labores de remolque de su lancha con dirección hacia Bocagrande. De manera simultánea, unidades de la Estación de Guardacostas se desplazaron a toda marcha hasta las coordenadas indicadas para asegurar la zona y asumir el control de la situación.

Durante las maniobras de traslado marítimo, los uniformados procedieron a verificar el estado general de la embarcación y a suministrarle los primeros auxilios al tripulante. Los rescatistas le proporcionaron agua potable para estabilizarlo, debido a que presentaba un cuadro evidente de deshidratación tras pasar varias horas a la deriva bajo las inclemencias del clima tropical. Una vez en tierra firme, el hombre fue recibido en medio de una profunda emoción por un grupo de familiares, quienes se encargaron de movilizarlo de urgencia hacia las instalaciones del Hospital Bocagrande, donde a esta hora es evaluado por un equipo de médicos especialistas.