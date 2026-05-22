Las Delicias dejó atrás el barro y hoy transita por calles de progreso con la Gobernación de Bolívar

Lo que durante años fue una promesa esperada por la comunidad, hoy es una realidad que se refleja en sonrisas, tranquilidad y mejores condiciones de vida para los habitantes del barrio Las Delicias. La Gobernación de Bolívar entregó oficialmente dos nuevas vías pavimentadas que transforman la movilidad y dignifican el entorno de cientos de familias de este sector de Cartagena.

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La jornada estuvo marcada por la emoción de los residentes, quienes celebraron el fin de décadas de dificultades ocasionadas por el barro, el polvo y las limitaciones para desplazarse por las calles del barrio. La primera dama de Bolívar, Angélica Salas, acompañó la entrega de las obras y compartió con niños, jóvenes, líderes comunitarios y adultos mayores que hoy ven materializado un sueño colectivo.

Junto a la secretaria de Infraestructura, Laura Vítola, recorrió las vías intervenidas, escuchó las historias de los vecinos y constató el impacto positivo que estas obras tendrán en la vida diaria de la comunidad.

“Estas calles representan progreso, bienestar y mejores oportunidades para nuestras familias. Cada obra que entregamos es una muestra del compromiso del gobernador de Bolívar con las comunidades y con la construcción de territorios más dignos e incluyentes”, expresó Angélica Salas durante el encuentro con los habitantes.

Las intervenciones contemplaron la pavimentación de la carrera 27A entre calles 37 y 39, así como de la calle 37 entre carreras 27A y 28, mejorando significativamente la conectividad, la seguridad vial y las condiciones urbanísticas del sector.

Una transformación que cambia vidas

Para los habitantes de Las Delicias, la obra representa mucho más que concreto y asfalto. Es la posibilidad de vivir en mejores condiciones, de transitar con seguridad y de ofrecerles a sus hijos espacios más adecuados para crecer y compartir.

“Esperamos esta obra durante muchos años. Hoy tenemos una calle bonita, segura y digna. Los niños podrán jugar, montar bicicleta y patinar sin preocupaciones. Nos sentimos felices porque nuestro barrio cambió para bien”, manifestó emocionada Digna Hernández, residente del sector.

La satisfacción también fue expresada por Yaneth Carrillo Morales, quien recordó las dificultades que enfrentaban los vecinos cada vez que llovía.

“Esta era una calle prácticamente intransitable. El gobernador vino, escuchó nuestras necesidades y hoy estamos viendo esta hermosa realidad. Estamos profundamente agradecidos porque lo que parecía un sueño imposible se convirtió en una obra que beneficia a toda la comunidad”, afirmó.

Por su parte, Javier Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Delicias, destacó que la inversión tendrá efectos positivos para varias generaciones.

“Estas calles transforman la calidad de vida de nuestros habitantes. Ya no tendremos niños caminando entre el barro cuando llueva ni adultos mayores enfrentando dificultades para movilizarse. Esta obra marca un antes y un después para nuestro barrio y representa desarrollo para todos”, señaló.

Obras que acercan el progreso a las comunidades

La entrega concluyó en medio de abrazos, fotografías y expresiones de gratitud de los habitantes hacia la Gobernación de Bolívar, que continúa avanzando en proyectos de infraestructura orientados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Con estas nuevas vías, Las Delicias deja atrás años de dificultades y avanza hacia un futuro con mejores oportunidades, mayor seguridad y espacios más dignos para sus familias, demostrando que cuando las obras llegan a los barrios, también llegan la esperanza, el desarrollo y la confianza en un mejor porvenir.