Estos serán los artistas encargados de encender el Festival Náutico 2026 en Cartagena

La agenda cultural y festiva de Cartagena calienta motores de cara a las celebraciones de fin de año con importantes anuncios para los amantes de la música y el entretenimiento costero. El alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay, reveló de manera oficial la nómina de artistas nacionales que protagonizarán la esperada edición del Festival Náutico 2026, un evento masivo que se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos y comunitarios en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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Para esta versión, el mandatario distrital confirmó que el festival se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2026, duplicando su duración habitual para ofrecer una experiencia robusta a los miles de asistentes que tradicionalmente se dan cita a bordo de embarcaciones y a lo largo de los cuerpos de agua de la capital bolivarense. El anuncio generó altas expectativas en el sector turístico, proyectando una movilización masiva de visitantes hacia la bahía interna.

Dentro del selecto grupo de figuras confirmadas por el alcalde Turbay, destaca la imponente salsa de la mítica agrupación Grupo Niche y la participación del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond, quienes llegan como las cartas fuertes para encender el ambiente festivo junto al mar.

Al escenario flotante también se sumará el talento urbano de Ryan Castro, aportando sus éxitos comerciales al público juvenil, y el reconocido exponente vallenato Rafa Pérez. De igual manera, el festival mantendrá un firme respaldo a la identidad musical nativa de la región Caribe con la presentación de Luister La Voz, Jader Tremendo y el colectivo La Kombi Completa, integrado por destacados talentos locales de la champeta y el movimiento urbano como DJ Dever, Criss y Ronny, garantizando una variada oferta sonora para la ciudadanía cartagenera.