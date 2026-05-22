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22 may 2026 Actualizado 13:12

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Emprendedores de comunidades étnicas impulsan sus negocios en zonas rurales e insulares de Cartagena

90 unidades productivas y 180 personas de comunidades rurales e insulares participaron en una ruta integral de fortalecimiento empresarial liderada por la Cámara de Comercio de Cartagena y la Fundación Promigas

Proyecto de fortalecimiento empresarial con enfoque étnico. // Cámara de Comercio de Cartagena

Proyecto de fortalecimiento empresarial con enfoque étnico. // Cámara de Comercio de Cartagena

Proyecto de fortalecimiento empresarial con enfoque étnico. // Cámara de Comercio de Cartagena
Cartagena
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La Cámara de Comercio de Cartagena, en alianza con la Fundación Promigas, culminó un proyecto de fortalecimiento empresarial con enfoque étnico que benefició a 90 unidades productivas y 180 personas de comunidades de Tierra Bomba, Santa Ana - Barú, Pasacaballos, Bajo Tigre, Caño del Oro y Bocachica.

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La iniciativa estuvo orientada al fortalecimiento de capacidades organizacionales, financieras, comerciales y técnicas de emprendimientos pertenecientes a comunidades étnicas, promoviendo mayores oportunidades de generación de ingresos, sostenibilidad y crecimiento empresarial en territorios rurales e insulares.

El proyecto desarrolló una ruta integral de acompañamiento que incluyó formación en desarrollo empresarial, educación financiera, gestión comercial y acompañamiento psicosocial transversal, con el propósito de fortalecer habilidades para la gestión de negocios y contribuir al cierre de brechas productivas en estas comunidades.

Asimismo, los participantes accedieron a espacios de promoción y conexión comercial como ferias empresariales, ruedas financieras y escenarios de relacionamiento, que permitieron visibilizar productos locales, ampliar redes de contacto y generar nuevas oportunidades de mercado.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento, la iniciativa incluyó una capitalización cercana a los 170 millones de pesos para impulsar la consolidación y sostenibilidad de las unidades productivas participantes.

“En la Cámara de Comercio de Cartagena creemos en el enorme potencial productivo y cultural de nuestras comunidades étnicas. Este proyecto representa una apuesta por fortalecer capacidades, generar oportunidades y promover un desarrollo económico más inclusivo y sostenible para los territorios”, afirmó Andrea Piña Gómez.

La iniciativa hace parte de la estrategia de movilidad empresarial y regionalización de la Cámara de Comercio de Cartagena, enfocada en fortalecer el tejido empresarial, impulsar la inclusión productiva y ampliar el acceso a oportunidades de crecimiento para emprendedores y microempresas de Bolívar.

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