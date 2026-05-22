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22 may 2026 Actualizado 12:20

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Balas y un panfleto en La Perimetral: sicarios acribillaron a hombre por presunta represalia

El crimen ocurrió en jurisdicción del barrio El Líbano

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Un hombre fue ultimado a disparos en la vía Perimetral, jurisdicción del barrio El Líbano.

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Testigos señalaron que el ataque ocurrió de manera repentina y que la víctima cayó cerca al canal San Martín. El cuerpo quedó a un lado de la carretera mientras curiosos observaban la escena a distancia.

Junto al cadáver fue dejado un mensaje escrito en papel que contenía que decía textualmente “Nueva Generación. Por sapo. A todos los Salsas”. Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente por redes sociales.

El fallecido, quien aún no ha sido identificado por las autoridades, vestía completamente de oscuro y presentaba varias heridas de bala.

Entre tanto, investigadores iniciaron las labores para determinar quiénes estuvieron detrás del crimen y cuáles serían los motivos que se presume, estarían relacionados con el tráfico de drogas. El CTI realizó la inspección judicial y trasladó los restos mortales a la morgue.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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