Decretan toque de queda en Melgar, Tolima.

Tolima

Un ambiente caldeado se vive por estos días en la población de Melgar en el Tolima por cuenta de la campaña de elección de alcalde en medio de una jornada atípica, la cual se cumplirá este domingo 17 de agosto.

Durante los últimos días se han presentado enfrentamientos entre los equipos de campaña, denuncias por hostigamientos a los candidatos y sus sedes de campaña además los tres candidatos en contienda han reportado amenazas, frente a ese panorama las autoridades locales decidieron convocar un consejo extraordinario de seguridad para adoptar medidas especiales de cara a la jornada electoral.

Al termino de esta reunión de seguridad el alcalde de la población Iván López, anunció que se decretó la medida de toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana durante los días viernes, 15 de agosto y sábado, 16 de agosto.

El mandatario recalcó que esta medida extrema se adoptó como una forma de garantizar la tranquilidad en la población y la misma cubre no solamente la zona urbana sino la zona rural.

López manifestó que otro de los argumentos para adoptar esta medida extrema fueron las constantes denuncias por movilización a gran velocidad de motocicletas hasta altas horas de la noche, causando un perjuicio a la comunidad.

Asimismo, el mandatario local en calidad de encargado explicó que las tres campañas han contado con las garantías para ejercer su actividad proselitista.

Al mismo tiempo se hizo un llamado a la comunidad y especialmente a los integrantes de las diferentes campañas a mantener la calma y evitar al máximo las confrontaciones en medio de estas actividades proselitistas.

¿Quiénes son los candidatos?

Francisco Bermúdez, Partido de la U.

Yolanda Pérez, Partido Conservador

Gentil Gómez Oliveros, Partido Liberal

Un poco más de 33 mil ciudadanos están habilitados para votar en esta población en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las cuatro de la tarde.