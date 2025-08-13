Referencia de urnas de votación en las elecciones de Colombia 2022. (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Camilo Erasso

Tolima

Este domingo, 17 de agosto, los habitantes de Melgar, Tolima, acudirán a las urnas para elegir alcalde en medio de una jornada atípica.

Para este proceso democrático están en competencia tres aspirantes son ellos:

Gentil Gómez Oliveros del Partido Liberal

Francisco Bermúdez del partido de la U

Yolanda Pérez del Partido Conservador

Un poco más de 33 mil ciudadanos están habilitados para votar en esta población en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las cuatro de la tarde.

El secretario general de la Gobernación del Tolima, Carlos Portela resaltó que están dadas todas condiciones para garantizarla normalidad y transparencia del proceso.

“Hemos venido articulando con la Registraduría Nacional del Estado Civil todo el componente logístico para garantizar el proceso democrático. En materia de seguridad se han realizado las reuniones de rigor con el Ejército, Fuerza Aeroespacial de Colombia y Policía Nacional y tener todas las condiciones de seguridad en la zona y que los ciudadanos acudan a las urnas”, dijo Portela.

¿Por qué una elección atípica de alcalde?

Esta jornada atípica de alcalde en Melgar, Tolima, se materializó ante la nulidad en la elección de Rodrigo Hernández, por parte del Consejo de Estado al comprobar que Hernández durante su campaña en octubre de 2023, invitó a votar por un candidato a la Asamblea Departamental una organización política diferente a la que lo había avalado.

En el contexto de la demanda, se indica que Rodrigo Hernández Lozano fue candidato y resultó elegido como alcalde del municipio de Melgar para las elecciones de autoridades regionales realizadas el 29 de octubre de 2023. Lo anterior debido a la coalición entre los Partidos Alianza Democrática Amplia (ADA), Cambio Radical, Mira, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Conservador Colombiano, colectividad esta última que le otorgó el aval.

“Durante la campaña electoral, el demandado invitó a la ciudadanía a votar por Fredy Alexander Mur Tarazona, para la Asamblea Departamental del Tolima, inscrito con el aval de los Partidos Cambio Radical y ADA y, este, a su vez, apoyó la candidatura de Rodrigo Hernández Lozano”, relataron los demandantes.

Inicialmente el Tribunal Administrativo del Tolima mantuvo la elección de Hernández pero ante la apelación ante el Consejo de Estado decidió revocar la decisión en primera instancia.