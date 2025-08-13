Tolima: Gobierno Nacional formaliza entrega de tierras a comunidades campesinas

La entrega de un predio se cumplió en la población de Suárez, Tolima

Tolima

Integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Campesina (FENSUAGRO) recibieron de manos del Gobierno Nacional una serie de predios que superan las mil hectáreas de tierra productiva en el departamento del Tolima con el propósito de desarrollar proyectos agropecuarios.

La Agencia Nacional de Tierras informó a través de un comunicado que estos predios fueron vendidos voluntariamente por personas particulares a esta entidad y están distribuidos en cuatro predios: Hacienda La Duquesa, La Coronelandia, Los Corozos y Agua Dulce, ubicados en los municipios de Piedras, Suárez y Rovira.

Dichas áreas fueron entregadas a un total de 84 familias procedentes de diferentes regiones del país, algunas de ellos víctimas de la violencia, quienes ahora tendrán una nueva oportunidad para construir un proyecto de vida.

Claudia Ángel, presidenta de la Federación ANUC en el Tolima, afirmó que esta entrega es resultado del compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades campesinas del departamento: “Más de 300 campesinos nos encontramos aquí, en el predio La Duquesa, en Suárez, para agradecer a la Agencia Nacional de Tierras por esta primera entrega en el Tolima para la ANUC”.

“Hoy es un día histórico para la población campesina del departamento del Tolima. Estas 1.165 hectáreas se convertirán en cultivos de arroz de riego, plátano, café, aguacate, caña panelera, arracacha, mango, yuca y limón, entre otros. Las 84 familias beneficiarias, integrantes de las organizaciones ANUC Nacional y FENSUAGRO, ya tienen tierra para sembrar paz. ¡El Gobierno Petro sí le cumple a los campesinos!”, expresó Edwar Prieto, líder de Diálogo Social y Comunitario de la Unidad de Gestión territorial (UGT) del Tolima.

Ceremonia de entrega de tierras en el Tolima Ampliar

Estos son los predios entregados en el Tolima:

En Piedras, Tolima se entregaron los siguientes predios:

Predio Agua Dulce, Organización ANUC NACIONAL (146 Hectáreas)

Predio Los Corozos, Organización ANUC NACIONAL (386 Hectáreas)

En Suárez, Tolima se entregó el siguiente predio:

Predio Hacienda La Duquesa, Organización ANUC NACIONAL (256 Hectáreas)

En Rovira, Tolima se entregó el siguiente predio: