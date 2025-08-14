Ibagué superó los 1.600 casos de dengue en el 2025

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, confirmó que la ciudad superó los 1.600 casos de dengue en lo que va corrido del año 2025, cifra muy inferior a la del 2024 que para el mismo mes reportaba más de 10 mil.

“A la fecha tenemos 1.656 casos de dengue, esta es una enfermedad trasmitida por mosquitos, es una enfermedad que el año anterior estábamos con un pico de América Latina que ha sido controlado en conjunto con el trabajo que hemos hecho por fiebre amarilla”, dijo Ospina.

Según las autoridades de salud en la ciudad se reportan 3 fallecimientos que por ahora se encuentran en estudio “Dos casos de hombres y una mujer, por el momento no están confirmado que corresponden a dengue y siguen siendo los más afectados los niños de 6 a 11 años”.

La funcionaria sostuvo que pese a que los casos han disminuido considerablemente se mantendrán las campañas en los barrios de la ciudad con el fin de evitar que nuevamente suceda un incremento en los contagios.

“Las comunas más afectadas son la 8 y 9 por el número de habitantes que tienen, por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social hemos expuesto todo lo que se está haciendo para contrarrestar la enfermedad”, dijo Liliana Ospina.

Finalmente, sostuvo que seguirán el trabajo de recolección de inservibles, el manejo de focos de criaderos y la capacitación al persona médico para sigan teniendo el dengue y la fiebre amarilla entre los diagnósticos diferenciales.