Santander activa medidas preventivas ante posible llegada del fenómeno de El Niño

Las temperaturas más altas de Risaralda se han sentido en La Virginia donde se ha llegado hasta 34 grados. / Caracol Radio

Ante la probabilidad del 60% de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio, las autoridades en Santander activaron medidas preventivas ante el riesgo de incendios, desabastecimiento de agua y afectaciones por las altas temperaturas y las bajas precipitaciones.

Durante una sesión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo en Barrancabermeja, diferentes entidades analizaron los impactos que podría generar este fenómeno climático, especialmente durante el segundo semestre de 2026.

Entre los principales riesgos identificados por las autoridades están:

Incendios de cobertura vegetal

Posible desabastecimiento de agua

Afectaciones a la fauna y flora

Impactos en el sector agrícola

Disminución del nivel del río Magdalena

El director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, Didier González, aseguró que ya registra anomalías atmosféricas de hasta cuatro grados centígrados y advirtió que las sequías y las bajas precipitaciones ya comienzan a sentirse en la región.

Además, durante el encuentro se socializó una alerta del Ministerio de Minas y Energía relacionada con la posible reducción de los niveles de los embalses debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para fortalecer las medidas de ahorro de agua, evitar quemas y reportar cualquier emergencia ambiental o forestal a los organismos de gestión del riesgo.