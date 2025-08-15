Santander: Festival de Duetos ‘Hermanos Martínez’, es declarado Patrimonio Cultural de la Nación

Bucaramanga

En Floridablanca, Santander, el Festival Nacional de Duetos ‘Hermanos Martínez’ recibió uno de los más altos reconocimientos culturales del país, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación mediante la Ley 2508 del 30 de julio de 2025, sancionada por el Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República.

Este festival, que en noviembre celebrará su vigésima séptima edición, rinde homenaje a la trayectoria musical de Mario y Jaime Martínez, oriundos de Barichara y reconocidos como íconos de la música andina colombiana, con proyección nacional e internacional.

“Este reconocimiento no solo honra a los Hermanos Martínez, sino que asegura que las nuevas generaciones sigan disfrutando y preservando nuestra música andina”, destacó el director de la Casa de la Cultura de Floridablanca, Oliverio Solano.

¿El Gobierno Nacional qué ayudas le dará al festival?

La ley garantiza apoyo institucional para preservar y fortalecer el certamen, autoriza la producción de un audiovisual de alta calidad sobre la vida y obra de los ‘Hermanos Martínez’ y su legado cultural, y promueve la inclusión del festival en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional. También reconoce a la Casa de la Cultura Piedra del Sol como gestora oficial del concurso.

Desde 1997, el evento se ha convertido en un punto de encuentro para las voces y talentos más destacados de la música andina, con la participación de intérpretes de bambucos, valses y otros ritmos tradicionales.

¿Cuándo se realizará el Festival de Duetos Ciudad Floridablanca ‘Hermanos Martínez’?

Este año, el festival se realizará del 7 al 9 de noviembre en el Parque Principal de Floridablanca, en el marco de las Ferias Dulces de Corazón.

La competencia tendrá dos categorías:

Tradicional: que replica el formato de los Hermanos Martínez (dos voces y al menos un instrumento de cuerda interpretado por uno de los integrantes).

que replica el formato de los (dos voces y al menos un instrumento de cuerda interpretado por uno de los integrantes). Versión libre, que permite la incorporación de nuevos instrumentos y arreglos, manteniendo la esencia de la música andina colombiana.

Las inscripciones para duetos de todo el país están abiertas desde el 12 de agosto hasta el 17 de octubre. De los postulados, se seleccionarán 18 agrupaciones, 9 en la modalidad tradicional y 9 en versión libre.