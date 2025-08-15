Armando Benedetti se reúne con indígenas para hablar sobre el Proyecto de Ley de Competencias

La Mesa Permanente de Concertación con Los Pueblos y Organizaciones indígenas - MPC -, publicó mediante su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que mostraron la reciente reunión que se dio con el Ministro del Interior, Armando Benedetti.

La razón principal de este encuentro se debe a que las comunidades indígenas solicitaron participar dentro de este proyecto que estará próximo a debatirse en el Congreso.

Esta reunión se dio después de que la MPC emitiera un comunicado en el que señalaban la ausencia por parte del gobierno de Gustavo Petro en las garantías de derechos fundamentales y de participación en el diálogo, vulnerando los derechos de las comunidades Indígenas.

Asimismo, Benedetti y sus delegados se reunieron el pasado martes, 12 de agosto, para hablar y llegar a una serie de acuerdos con las comunidades en la participación de esta Ley de Competencias.

Proyecto de Ley de Competencias

El 22 de mayo presidencia publicó en su página un comunicado en el que explican de que va este proyecto de ley y la iniciativa que busca:

“Una institucionalidad que empiece a reconocer a sus mandantes: el pueblo y su diversidad”. Esto, teniendo en cuenta que es una propuesta que está en busca de reasignar responsabilidades y atribuciones a cada territorio y comunidad.

Dicho proyecto lo está llevando el Ministerio del Interior, en conjunto al Departamento Nacional de Planeación. Gustavo Petro explicó que se debe realizar un foro en el que todas las comunidades puedan participar, sin excluir a nadie.

¿Qué pidió la MPC indígena al gobierno?

En el comunicado que mostraron en sus redes sociales, manifestaron sentirse excluidos, tras no haberse dado un dialogado de gobierno a gobierno, esto destacando que, las comunidades indígenas se consideran ser un solo cuerpo en temas de gobernanza y derechos.

“No aceptamos diálogos vacíos ni la ausencia de quienes deben garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos de nuestros pueblos. La palabra se honra con hechos, no con promesas”, aseveraron en su comunicado.

¿Qué respondió Benedetti?

Mediante su cuenta de X, el ministro posteo varios videos en los que muestra cómo fue la reunión con los delegados de cada comunidad y, además, mencionó en uno de sus trinos:

“Somos conscientes de que, durante siglos, sus voces han sido silenciadas y sus territorios vulnerados. Pero desde el Gobierno trabajamos para transformar esa deuda”, incentivando el Proyecto de Ley de Competencias.

Gran noticia: hemos instalado el proceso de consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Vamos por la Ley de Competencias! — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 12, 2025

La MPC puntualizo en su publicación más reciente que el compromiso debe seguir adelante, y sobre todo, con palabras que sí se cumplan.

Este Proyecto de Ley de Competencias es vital para las comunidades indígenas, pues con ello, se garantiza la protección de sus territorios, de sus derechos y la consolidación de toma de decisiones para los pueblos.

