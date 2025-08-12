“Ningún territorio debe estar vedado por grupos al margen de la ley”: gobernador de Risaralda

Luego de las denuncias de comunidades indígenas al occidente de Risaralda, en municipios como Pueblo Rico y Mistrató por presencia del ELN y el Clan del Golfo, quienes han buscado el control de estos territorios por años, varias entidades nacionales se han pronunciado señalando que esto no puede seguir pasando y que ningún territorio debe estar vedado por los grupos al margen de la ley.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a este tema señalando que ha recibido preocupantes alertas sobre la presencia de estructuras en zonas de resguardos indígenas, donde se estarían presentando casos de reclutamiento forzado, violencia sexual, desplazamientos y minería ilegal.

Lea también: Inversión millonaria en Risaralda para la seguridad en los municipios

“No hay ningún lugar vedado para la fuerza pública, no se requiere pedir permiso, incluso, simplemente coordinar; nos preocupa mucho porque escuchábamos a las comunidades indígenas y a todas las instituciones, como los grupos criminales se han asentado en esas comunidades y ya los resguardos indígenas los están convirtiendo en resguardos del crimen.”

Señaló el ministro, que esto no se puede permitir, y habló de casos de menores de edad indígenas que viven en medio de la violencia, casos de mujeres indígenas maltratadas.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su respaldo a la estrategia del Gobierno Nacional para contrarrestar los efectos de economías ilegales en territorios ancestrales del departamento y resaltó el compromiso para los próximos días para construir una hoja de ruta con diferentes actores, entre ellos, líderes indígenas y el Ministerio del Interior.

Le puede interesar: En zona limítrofe entre Risaralda y Chocó, se entregó al Ejército alias ‘Niche’, enlace del ELN

“Anunciaba el señor ministro una reunión con las autoridades indígenas del departamento de Risaralda, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la cúpula militar y policial para tomar acciones en los territorios indígenas que no son territorios vedados para nuestro Ejército y Policía Nacional.”

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional de Instrucción de Risaralda, instó a que se promoviera una reunión de carácter urgente, en la que se aborden las situaciones generadas por la minería ilegal, se preste especial atención al incremento de los homicidios y de grupos armados en municipios como Mistrató, Pueblo Rico y Belén de Umbría.