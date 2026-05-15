Pacto Histórico radicó ponencia para revivir reforma a la salud: piden debate en Comisión Primera

A poco más de un mes de que termine la legislatura, el Gobierno se juega una de sus últimas cartas en el Congreso.

Uno de los proyectos a los que le apuesta el Gobierno es a la jurisdicción agraria, pero, por otro lado, el oficialismo intenta revivir la reforma a la salud.

Recordemos que el proyecto se se hundió por segunda vez en la Comisión Séptima del Senado el 16 de diciembre del año pasado, y fue radicada una apelación para revivirlo, que apenas comenzó a moverse tras cinco meses de espera.

La ponencia fue radicada por el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, y propone que la plenaria del Senado apruebe el recurso de apelación para que la iniciativa retome su trámite legislativo.

De ser avalado, el proyecto volvería a discutirse desde el tercero de sus cuatro debates en una comisión distinta a la Séptima.

Flórez plantea que sea la Comisión Primera del Senado la encargada del nuevo estudio, donde el oficialismo tendría un escenario más favorable.

En el documento, Flórez argumenta que durante el archivo del proyecto en la Comisión Séptima se habría incurrido en presuntos vicios de procedimiento, al no garantizar un “debate sustancial, informado y participativo”, lo que habría vulnerado el artículo 40 de la Constitución.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo, pues el tiempo es corto y la reforma a la salud tendría que superar todavía dos debates, en medio de la poca actividad legislativa por las campañas presidenciales.