Benedetti responde a medio peruano: “Nunca he tenido miedo a la crítica, pero háganlo de frente”

Colombia

A través de su cuenta de X, Benedetti respondió al artículo titulado “Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Gustavo Petro y que sabe todo del presidente de Colombia”. El ministro aseguró:

“A mis enemigos y a la crítica nunca le he tenido miedo. De hecho, yo incentivo que me critiquen o me cuestionen. Pero lo único que le pido es que no sean cobardes y lo hagan delante de mí”.

El funcionario también señaló que la publicación se dio “porque estamos defendiendo nuestra soberanía” y agregó que la Isla Santa Rosa “no es de Perú”.

.@elcomercio_peru Nunca le he tenido miedo a la crítica, es más la incentivo y la provoco. Lo único que le pido a mis contradictores es que digan las cosas delante de mi. Ese periódico nunca me llamó para contrastar esta información. La Isla Santa Rosa no es de Perú. — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 9, 2025

Contenido del perfil

El artículo de El Comercio describe:

Más de tres décadas de trayectoria política, desde sectores conservadores hasta su cercanía con Petro.

Su rol como organizador de la campaña presidencial de 2022, coordinando agenda, reuniones y recursos clave.

Una referencia a una fotografía junto al presidente, ambos durmiendo en un avión durante la campaña.

Su papel en la reciente tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la Isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera con Brasil.

Reclamo por contraste de información

Benedetti cuestionó que el medio no lo hubiera contactado antes de publicar el perfil:

“Ese periódico nunca me llamó para contrastar esta información”.

El ministro finalizó su mensaje mencionando que, a su juicio, algunos sectores “han perdido todas las tierras y mares de este país y quieren volverlo a hacer”.