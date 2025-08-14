One Inversión Social y Comfama lanzan la Ruta de Sostenibilidad Pelechar 2025 / Getty ( Getty )

Ante la crisis y desfinanciación que enfrentan muchas organizaciones sociales, One Inversión Social y Comfama unieron esfuerzos para crear la Ruta de Sostenibilidad Pelechar 2025, una iniciativa que busca acompañar y fortalecer a estas organizaciones mediante una metodología práctica y colaborativa basada en modelos de negocio con impacto positivo.

El programa ofrecerá formación, acompañamiento personalizado y la posibilidad de acceder a capital paciente condicionado de hasta 20 millones de pesos para impulsar el crecimiento de las organizaciones participantes.

Podrán inscribirse fundaciones, corporaciones, empresas y emprendimientos sociales, asociaciones o cooperativas legalmente constituidas en Antioquia, con mínimo un año de existencia, afiliadas a Comfama, al día en sus aportes de seguridad social, registradas como MiPyme (micro, pequeña o mediana organización), con más de un empleado y dispuestas a cumplir al menos el 80 % de la formación.

Etapa 1

Irá del 27 de agosto al 27 de noviembre de 2025, incluye seis módulos de profesionalización en sesiones virtuales semanales de dos horas y un bootcamp presencial en Medellín el 27 de noviembre. Participarán hasta 100 organizaciones seleccionadas.

Etapa 2

Entre enero y junio de 2026, estará dirigida a las 15 organizaciones con mejor desempeño en la etapa anterior, que recibirán acompañamiento estratégico 1:1 y capital paciente condicionado.

“Van a recibir herramientas prácticas, impulso, acompañamiento para crecer. Es parte de una formación que tiene incluso el apoyo de Learning by Helping, una metodología española enfocada en la creación de modelo de negocio asociado a proyectos y emprendimientos sociales.” expresó la Directora Ejecutiva de One Inversión Social, Tatiana Vásquez.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de agosto de 2025 a través de la página de One Inversión Social. Los resultados de la selección se darán a conocer el 25 de agosto.