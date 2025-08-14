Abatidos tres integrantes del Clan del Golfo en Antioquia, entre ellos alias Cedral
Cedral era considerado uno de los hombres más temidos del grupo armado, responsable de homicidios, atentados contra la Fuerza Pública, extorsiones, desplazamientos forzados y minería ilegal.
Antioquia
Tres integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía en zona del Suroeste antioqueño. Entre ellos se encontraba alias Cedral, señalado cabecilla de esa estructura criminal en la región.
Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, Cedral era considerado uno de los hombres más temidos del grupo armado, responsable de homicidios, atentados contra la Fuerza Pública, extorsiones, desplazamientos forzados y minería ilegal. Las autoridades lo acusaban, además, de instrumentalizar menores de edad para la comisión de delitos.
En la acción también murieron dos hombres de su círculo cercano: alias Pipe, identificado como jefe de sicarios, y alias Peruano.
El mandatario departamental calificó el resultado como “un golpe contundente a la criminalidad” y advirtió que las operaciones contra el Clan del Golfo continuarán “con contundencia y sin tregua” en todo el departamento.