Abatidos tres integrantes del Clan del Golfo en Antioquia, entre ellos alias Cedral

Antioquia

Tres integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía en zona del Suroeste antioqueño. Entre ellos se encontraba alias Cedral, señalado cabecilla de esa estructura criminal en la región.

Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, Cedral era considerado uno de los hombres más temidos del grupo armado, responsable de homicidios, atentados contra la Fuerza Pública, extorsiones, desplazamientos forzados y minería ilegal. Las autoridades lo acusaban, además, de instrumentalizar menores de edad para la comisión de delitos.

En la acción también murieron dos hombres de su círculo cercano: alias Pipe, identificado como jefe de sicarios, y alias Peruano.

El mandatario departamental calificó el resultado como “un golpe contundente a la criminalidad” y advirtió que las operaciones contra el Clan del Golfo continuarán “con contundencia y sin tregua” en todo el departamento.