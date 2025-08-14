Madre de Harold Aroca denuncia que agentes del CAI de Los Laches encubrieron el asesinato de su hijo

Bogotá D. C.

Carolina García, madre de Harold Aroca García, el menor que fue asesinado en los últimos días en Bogotá, se presentó en el Concejo de Bogotá para denunciar la falta de apoyo por parte de las autoridades a cargo del caso. Además, exigió justicia y celeridad en las investigaciones.

Su hijo fue reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto. Habitantes del barrio de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, sector donde vivía el joven, aseguraron que fue secuestrado por cuatro hombres armados cuando salió a jugar fútbol después de llegar del colegio.

Agentes del CAI encubrieron el asesinato de Harold Aroca, denuncia su madre

El pasado sábado, el cuerpo del menor de 16 años fue encontrado con signos de violencia en una zona boscosa del sector de Los Laches, en el centro oriente de Bogotá, tal como informó el teniente coronel, Luis Carlos Torres, de la Policía Metropolitana.

Sin embargo, en la entrega del cuerpo de Harold a Medicina Legal para el inicio de las investigaciones, la madre del joven adelantó que “no fue la policía la que me lo encontró, fui yo, fue su papá el que lo encontró”.

Posteriormente, desde el Concejo de Bogotá, la madre denunció que las autoridades aún no se han comunicado con ella e insistió que “ni la Policía ni la Fiscalía me brindaron el apoyo que yo necesitaba”.

Detalló cómo se enteró de la posible ubicación en la que se encontraba su hijo, asegurando: “A mí me llega un mensaje que dice ‘búsquelo en el bosque’. Yo me acerco el viernes al CAI y el policía que me atiende me dice que mi hijo no puede estar allá porque ellos tienen un dispositivo muy grande buscándolo”.

Carolina aseguró que, en el lugar donde el agente de la Policía le dijo que su hijo no podía estar, fue en donde lo encontró.

Por otro lado, la mujer afirmó que en este Comando de Atención Inmediata (CAI) encubrieron a los perpetradores del asesinato y, por tanto, no la ayudaron: “Yo quiero que me ayuden a investigar el CAI de Los Laches, porque ellos sabían, ellos lo taparon”.

Reacciones en el Concejo de Bogotá tras la denuncia hecha por la madre de Harold Aroca

La concejala por la Coalición Colombia Humana - Unión Patriótica, Heidy Sánchez Barreto, compartió en sus redes sociales el video de la denuncia hecha por la madre de Harold Aroca en el Concejo de Bogotá.

Sánchez agregó que: “Esta es la hora en la que no existe algún tipo de referenciación de los presuntos agresores por parte de la Policía Nacional o la Fiscalía, ni algún tipo de recompensa, incluso teniendo en cuenta que los videos han sido de público conocimiento”.

La cabildante resaltó la solicitud hecha por la familia del menor para que les brinden condiciones de seguridad.

Por su parte, el concejal del Nuevo Liberalismo, David Saavedra, se solidarizó ante la denuncia y afirmó que “es inaceptable que la madre de Harold esté aquí pidiendo justicia tras el pronunciamiento público en el que se anunciaba la intervención de la Policía, el Gaula y la Dirección de Derechos Humanos desde el pasado 10 de agosto”.

Saavedra fue punzante y apuntó que “no pueden existir víctimas de diferentes categorías”, reprochando la falta de acción de “la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Derechos Humanos y otros organismos involucrados”. Sentenció que “la Administración Distrital debe dar la misma importancia y diligencia a todos los casos de violencia que afectan a los ciudadanos”.

Mientras que José Cuesta, del Pacto Histórico, cuestionó a la Policía y al alcalde mayor Carlos Fernando Galán, advirtiendo una “preocupante inacción institucional que pudo haber evitado la tragedia”. Declaró que “la actitud del alcalde y de las autoridades fue pasiva mientras un niño bogotano, dedicado al deporte y a su formación, estaba en riesgo de muerte”.