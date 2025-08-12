“No quiero que el mi hijo sea una cifra más”: madre de Harold encontrado muerto en Bogotá.

Colombia

Este lunes 11 de agosto la familia Aroca García estuvo en Medicina Legal entregando el cuerpo de Harold para que inicien las respectivas investigaciones por el asesinato del menor.

Carolina García madre del menor de 16 años aseguró que lo que le ocurrió a su hijo fue un crimen y exige que no quede en la impunidad.

“Fue algo atroz en la manera en la que yo encontré a mi hijo, a mi hijo me lo torturaron hasta que quisieron. Necesito justicia, necesito respuestas”, aseguró la madre.

El pasado sábado 9 de agosto, fue encontrado en una zona boscosa del sector de Los Laches, en el centro oriente de Bogotá, el cuerpo de Harold Aroca con signos de violencia.

“No fue la policía la que me lo encontró, fui yo, fue su papá el que lo encontró”, indicó García.

Además, la madre señaló negligencia por de las autoridades. “¿Por qué cuando yo fui al CAI a pedir ayuda no me ayudaron?, ¿Por qué ese policía me dice a mí que donde yo encuentro a mi hijo el sábado él no podía estar ahí porque esa parte estaba totalmente cubierta ? y es que donde él me dijo que no estaba ahí encontré a mi hijo”, se pregunta la mujer.

Una de las hipótesis que investiga la Policía de Bogotá es que el menor podría estar implicado en actividades de microtráfico. Sin embargo, la familia de Harold rechazó enfáticamente esta versión de las autoridades.

“Ellos no pueden seguir cubriendo todo lo que está pasando en esta ciudad con ese cuento, porque si ustedes se ponen a ver siempre sale con el tema de retaliaciones entre bandas de microtráfico y así se quedan las cosas. Lo de mi hijo no se puede quedar así porque mi hijo no era ningún expendedor”, sostuvo la madre.

Ante el video que circula en redes sociales en el que se ve a Harold con otros 5 jóvenes, García indica que las autoridades no le han dado respuesta.

“El policía me dijo que efectivamente los identificaron, pero como no los cogieron en fraglancia solo los reseña y los dejan libres porque no ha pasado nada”.

La familia del menor exige respuestas ante el atroz crimen que sufrió Harold Aroca, un niño de 16 años que fue encontrado en una zona boscosa en Bogotá.