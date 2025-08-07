Desde el Concejo de Bogotá aseguran que los desmanes en el Movistar Arena fueron advertidos

Bogotá D. C.

La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, aseguró que en las últimas mesas de trabajo de los Consejos de Barras se habían advertido los hechos violentos que podían ocurrir en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena y que “las autoridades actuaron como si nada fuera a pasar”.

Los disturbios registrados antes del toque, que fue cancelado, dejaron una persona muerta y varias heridas, durante la noche del miércoles 6 de agosto en la localidad de Teusaquillo al oriente de la capital.

Sánchez explicó que “estas riñas y estos roces” podían presentarse en el desarrollo del evento debido a que Damas Gratis es una “banda que escuchan barristas”.

La cabildante por la Coalición Colombia Humana - Unión Patriótica agregó que estos desmanes fueron “el resultado de una evidente negligencia institucional”, en tanto que las recomendaciones hechas en las mesas de trabajo de los Consejos de Barras fueron “aceptadas superficialmente sin implementar medidas reales de prevención”.

¿Qué pasó antes del concierto de Damas Gratis en Bogotá?

Una fuerte batalla campal se presentó dentro del Movistar Arena entre presuntos hinchas de equipos de fútbol bogotanos. Esto desencadenó la serie de desmanes que dejaron una persona muerta y varios heridos durante la noche del miércoles. Estos hechos obligaron la cancelación del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte de una persona en las afueras del coliseo. Según los reportes preliminares, habría sido atropellado.

¿Qué se advirtió en los Consejos de Barras sobre lo que podía suceder en el concierto de Damas Gratis?

Según la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, “en los Consejos de Barras se había advertido que en el concierto de Damas Gratis podía ocurrir lo que ocurrió ayer, o sea, que podían presentarse riñas, podían presentarse roces entre los barristas”.

Estos Consejos de Barras existen desde hace varios años y en sus mesas de trabajo se reúnen delegados de los grupos organizados de las distintas hinchadas, con antelación, para prevenir situaciones violentas, usualmente, en partidos de fútbol, pero también en eventos como este.

Sánchez Barreto indica que “esto ya había ocurrido en otra oportunidad en la que había venido Damas Gratis a Colombia”, pues explica que es una “banda que escuchan barristas”.

Estas advertencias fueron hechas a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, al igual que a las demás instituciones que hacen parte de los Consejos de Barras.

Sin embargo, Sánchez declara que “no se hizo nada”. Agrega que al revisar las imágenes de los desmanes, “no había presencia de Policía a la salida, ni acompañamiento de los gestores de convivencia”.

Siga leyendo: Pese a la muerte ocurrida fuera del recinto, eventos programados continúan: gerente Movistar Arena

De este modo, según la cabildante: “no se garantizaron condiciones seguras de ingreso, ni se estableció un protocolo diferencial para el manejo de multitudes”, como había sido recomendado previamente.

Sánchez concluye que “la administración debió haber previsto esto y haber dispuesto institucionalidad para evitar o minimizar el impacto de lo que podía ocurrir allí”.