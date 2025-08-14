La Liga Femenina está en la recta final de los cuadrangulares ¿Cómo van los equipos Vallecaucanos?

Valle del Cauca

Se disputo la tercera jornada de la Liga Betplay Femenina 2025, donde se van definiendo quienes serán la semifinalistas del campeonato local de este año, los cuatro equipos vallecaucanos siguen en la disputa, algunos con más posibilidades de clasificar.

Recordemos que los equipos están divididos en dos grupos, conformados de la siguiente manera:

GRUPO A PUNTOS Orsomarso 7 Medellín 3 Deportivo Cali 2 Internacional 1

GRUPO B PUNTOS Atlético Nacional 6 América 4 Millonarios 1 Santa Fe 0

¿Cómo va la fecha?

Los juegos abrieron con Inter de Palmira que perdió 0-2 en su visita a Orsomarso a las 4p.m del día de ayer, ambos equipos pertenecientes del Valle del Cauca. El equipo de Palmira estaba obligado a ganar para tener aún oportunidades matemáticas.

Luego estuvo el juego de América de Cali, que visitó a Santa Fe a las 5:00p.m. Ambos equipos tenían necesidad de ganar. El marcador quedo a favor del equipo ´escarlata’ 0-1. Aún debe esperar que Nacional no siga sumando.

Este partido estuvo permeado por actos racistas por parte de la hinchada del equipo local hacia el conjunto americano, esto según lo visto y referenciado por la arbitra del encuentro a al marcar la señal.

Hoy continúa el tercer partido con Millonarios que recibe a Atlético Nacional a las 3:00 p.m.

Y por último, Deportivo Cali que visita a Medellín a las 7:30 p.m. Las ‘azucareras’ deben sumar de a tres.