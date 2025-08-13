Cali

Suspenden transporte público entre Cali, Florida y norte del Cauca por reunión de disidencias FARC

Conductores habrían sido citados por grupos armados en zona montañosa entre Valle y Cauca

Disidencias de las Farc en Colombia. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

Más de 600 usuarios que se movilizan diariamente entre Cali y los municipios de Florida, Valle del Cauca y Corinto, norte del Cauca, se han visto gravemente afectados por la suspensión del servicio de transporte público intermunicipal.

La medida fue tomada luego de que presuntamente integrantes de las disidencias de las FARC citaran a los conductores de las empresas transportadoras a una reunión en la zona montañosa en límites entre los departamentos del Valle y Cauca.

La Terminal de Transportes de Cali confirmó que las tres rutas que cubren estos trayectos, con despachos cada ocho minutos desde las 4:30 de la mañana, fueron suspendidas de manera temporal por razones de seguridad.

Según información conocida por Caracol Radio, los guerrilleros habrían exigido la presencia de los conductores en dicho encuentro para imponerles condiciones relacionadas con su operación en la región.

Las autoridades sospechan que se trata del grupo armado Dagoberto Ramos, una de las estructuras disidentes de las FARC que delinque en esta zona.

