Sello vallecaucano en la tercera jornada de los Panamericanos Junior 2025
Los vallecaucanos se subieron al podio en las modalidades de Gimnasia y Ciclismo
La primera novedad que brinda alegría al deporte colombiano y del Valle es la medalla de oro conseguida en la prueba de ciclismo de velocidad por equipos con un tiempo de 48.595.
Con este tiempo además impusieron un nuevo record en dicha categoría en los Panamericanos Junior, la cual conseguida por el equipo de Marianis Salazar, Yarli Mosquera y Valeria Cardozo, con un registro 49.480 en la pasada edición realizada en la Capital del Valle del Cauca.
Esta vez, el equipo que logró subirse a lo más alto del podio está compuesto por la vallecaucana Nathalia Martinez, Stefany Cuadrado y Marianis Salazar.
A propósito de este triunfo, Nathalia mencionó:
¿Otro podio?
Otra vallecaucana también logró subirse al podio con la medalla de plata, se trata de Nicole castellanos de Cali, quien compitió en la modalidad de gimnasia trampolín.
La gimnasta obtuvo un puntaje de 52.75 y estuvo al borde de llegar a la presea dorada ante la estadounidense Kennedi Roberts que sumo 53.24 puntos. En la tercera posición quedó la brasilera María Sales con un puntaje de 52.04.
Con esta medalla, Colombia concluye su paso por la gimnasia trampolín individual con dos medallas, una de plata, y una de bronce
Es importante añadir que la delegación colombiana hasta el momento es cuarta en la medalleria, con 32 medallas; 9 de oro, 9 de plata y 14 de bronce. Se encuentra detrás de Brasil, Estados Unidos y Chile, en la quinta casilla se ubica México.