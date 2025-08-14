Hundimiento en plena calzada del centro de Bucaramanga causa cierres viales y cortes de agua

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un repentino hundimiento de la calzada en la carrera 18 con avenida Quebradaseca provocó el cierre total de esta importante vía en el centro de Bucaramanga.

El incidente, causado por la rotura de un tubo del Acueducto Metropolitano, dejó sin servicio de agua a varias cuadras del sector por horas y generó caos en la movilidad.

🔴#Bucaramanga | No hay paso sobre la carrera 18 con Quebradaseca por hundimiento de la calzada. @acueductobga trabaja en el cambio de tuberías y gran parte del sector está sin agua. pic.twitter.com/JENO0hyHra — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 13, 2025

El hecho se venía gestando desde hace días según vecinos y comerciantes.

“Se ve una grieta que se hundió. Ya teníamos como tres días observando que los carros rebotaban. Escuchamos que fue la tubería la que se rompió. Personas se movilizaban en moto se habían caído pasando por la grieta”, relató Marta Lucía Arizmendi, comerciante de la zona.

El daño afectó una tubería de 10 pulgadas y obligó a romper el pavimento para cambiar redes y rellenar.

Deimer Mauricio Mosquera, asesor de despacho de la alcaldía de Bucaramanga informó que el cierre podría durar entre 8 y 15 días mientras se repara la malla vial.

Las autoridades de Tránsito recomendaron a los conductores usar la carrera 23 en el sentido sur-norte y el boulevard Santander para conectar con la diagonal 15.

Entre las zonas más afectadas por el corte de agua están el cuadrante comprendido entre calles 41 y Quebradaseca con carreras 12 y 19, donde funcionan el Palacio de Justicia, la gobernación de Santander y la plaza de Mercado Central.