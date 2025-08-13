Persiste una protesta que no permite el paso por el anillo vial en Bucaramanga

Bucaramanga

Desde tempranas horas del día, comunidades de Bucaramanga, mantienen bloqueada la vía Palenque - Café Madrid en el sector conocido como Paso Malo, como protesta pacífica exigiendo una solución al deterioro de esta carretera que comunica Bucaramanga con Lebrija.

Los habitantes aseguran que llevan más de 10 años esperando la intervención de este corredor vial, pese a que existen estudios y diseños elaborados por Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial encargada de proyectos de infraestructura. Denuncian que no se conoce presupuesto, fecha ni hora de inicio de las obras.

En la zona protestan residentes de Alto de Betania, Villas de San Ignacio, Bavaria y varios asentamientos, quienes afirman que el mal estado de la vía ha afectado el transporte escolar, obligando a los niños a caminar largas distancias. Además, señalan daños estructurales en las viviendas por fallas geológicas y filtraciones, que generan deslizamientos e inundaciones, sin que ninguna autoridad asuma la responsabilidad.

Diana Gancino, residente que está en la protesta menciona: “Estamos a la espera pues de que el gobernador pase por acá, conozca nuestra realidad, se entere, porque una cosa es uno pues decir un comunicado y otra cosa es venir al sitio, mirar el terreno, mirar las afectaciones de la casa, cómo se van poco a poco, cómo la gente no tiene por dónde transitar. Parece un camino de herradura, en pocas palabras".

El cierre se mantiene, mientras la comunidad espera la presencia del gobernador, el alcalde, el Defensor del Pueblo y la Personería, para instalar una mesa de trabajo y definir compromisos concretos. Los manifestantes insisten en que no se retirarán hasta tener garantías de una intervención definitiva.