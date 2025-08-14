Bucaramanga

HOY 14 de agosto suspensión del servicio de agua en barrios de Bucaramanga

Por mantenimiento preventivo en el tanque La iglesia no habrá servicio de agua en algunos sectores de la ciudad. Aquí les contamos en cuáles barrios.

Jairo Fabián Jaimes, gerente de Operaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

01:00

Paula Maldonado

Bucaramanga

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. se suspenderá el suministro de agua potable en seis barrios del suroccidente de Bucaramanga, por mantenimiento preventivo y lavado en el tanque de almacenamiento La Iglesia, el cual abastece del líquido a esta zona, según lo confirmó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

¿Cuáles barrios no tendrán el servicio de agua potable en Bucaramanga?

  • Monteredondo
  • Bucaramanga
  • El Peñón del Valle
  • La Gran Ladera
  • Sector Manzana 10
  • Cordoncillo I
  • La Planta de Producción de Coca Cola

Jairo Fabián Jaimes, gerente de Operaciones del AMB, detalla: “Se va a interrumpir el servicio del acueducto en estos barrios, en razón que cumpliendo con las resoluciones respectivas, es necesario realizar la inspección de la infraestructura y lavado en el Tanque La Iglesia".

Jaimes, agrega que los usuarios que cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo interno no serán afectados por la interrupción del servicio de agua.

Según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cerca de 3.000 suscriptores de Bucaramanga se verán perjudicados por la falta de agua durante el día.

