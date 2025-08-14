HOY 14 de agosto suspensión del servicio de agua en barrios de Bucaramanga

Bucaramanga

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. se suspenderá el suministro de agua potable en seis barrios del suroccidente de Bucaramanga, por mantenimiento preventivo y lavado en el tanque de almacenamiento La Iglesia, el cual abastece del líquido a esta zona, según lo confirmó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

¿Cuáles barrios no tendrán el servicio de agua potable en Bucaramanga?

Monteredondo

Bucaramanga

El Peñón del Valle

La Gran Ladera

Sector Manzana 10

Cordoncillo I

La Planta de Producción de Coca Cola

Jairo Fabián Jaimes, gerente de Operaciones del AMB, detalla: “Se va a interrumpir el servicio del acueducto en estos barrios, en razón que cumpliendo con las resoluciones respectivas, es necesario realizar la inspección de la infraestructura y lavado en el Tanque La Iglesia".

Jaimes, agrega que los usuarios que cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo interno no serán afectados por la interrupción del servicio de agua.

Según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cerca de 3.000 suscriptores de Bucaramanga se verán perjudicados por la falta de agua durante el día.