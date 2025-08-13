Mujer lucha por su vida tras ser víctima de ‘motoladrones’ en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Una mujer de 62 años resultó gravemente herida luego de que cuando se movilizaba sobre la vía que conduce de Floridablanca a Bucaramanga, dos sujetos a bordo de una motocicleta le arrebataran el bolso provocando su caída, a causa del golpe parte de sus extremidades quedaron comprometidas.

Angélica Villamizar, hija de la víctima relató cómo sucedió el atraco, manifestó que su mamá se movilizaba en su propia motocicleta luego de visitar a una amiga en Piedecuesta.

“Mi mami venía de Piedecuesta, se movilizaba en su moto personal y cuando venía más o menos frente a la estación de Metrolínea de Lagos II, por toda la autopista, ella dice que vio una mano que empezó a tirar el bolso porque la moto de ella no tiene baúl, entonces ella pone el bolso en la parte delantera de la moto y vio cuando una mano le tiraba el bolso. Ella trató de maniobrar la moto pero fue con más fuerza que arremetieron sobre ella, eran dos personas a bordo de otra motocicleta y le hicieron tanta fuerza que después obviamente le arrancaron el bolso y le hicieron caer en toda la autopista".

¿Cuál es estado de salud de la mujer víctima de motoladrones?

La mujer, adulta mayor, se encuentra internada en el Hospital Internacional de Colombia.

“Tuvo múltiples traumas en todo el cuerpo. Tuvo fractura múltiple de rodillas, la pierna debido a la fractura de la rodilla está completamente una parte hacia un lado y la otra, pues hacia el otro lado. La situación es grave, gracias a Dios el golpe no fue en la cabeza, gracias a Dios no venía otro vehículo porque sino hubiera sido diferente la situación, pero en cuestión de su extremidad se encuentra bastante complicada", contó Angélica Villamizar hija de la víctima.

Piden justicia y apoyo para dar con los responsables del robo

Agregó Villamizar, que ahora lo que esperan es lograr identificar a los motoladrones, manifestó que consultando con la Policía Metropolitana le informaron que las cámaras de seguridad del sector no están funcionando.

“Ya se interpuso la denuncia, viene ya la investigación, saber si de pronto la cámara funciona, porque lo que nos manifestaron los patrulleros que llegaron en ese momento es que solamente cuentan con una cámara y posiblemente la cámara no funciona, como todas las cámaras de la ciudad, no funcionan. A mi mamá le han dicho que el golpe fue muy fuerte, que la fractura es bastante complicada, no sabemos cuánto va a durar la recuperación, no le han podido realizar la cirugía para reconstruirle la rodilla porque se encuentra bastante inflamada, entonces pues está complicada la situación hasta el momento", señaló.

Familiares de la víctima piden ayuda a la comunidad para lograr identificar a las personas que pusieron en riesgo la vida de su mamá e hizo un llamado a las autoridades para que pongan en funcionamiento las cámaras de seguridad y así evitar que otras personas sigan siendo víctimas de este tipo de atracos y los casos queden impunes.