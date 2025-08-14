Reclusos del Pedregal transforman muros en mensajes de paz y esperanza

Antioquia

Siete personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal crearon el mural “Sembrando esperanzas, cosechando libertades”, una obra que hace parte del proyecto Intramuros de la Fundación BAT y que busca convertir el arte en una herramienta de resocialización y segundas oportunidades.

Con esta iniciativa, ya son 11 los murales elaborados en diferentes cárceles del país, todos con un propósito común: abrir, a través de la pintura, una ventana hacia la reconciliación y la transformación personal.

La obra fue guiada por Eduardo Butrón Hodwalker, artista y ambientalista oriundo de Magangué, Bolívar, reconocido por su trabajo con materiales reciclados y por llevar mensajes de conciencia ambiental y reconstrucción social a distintas comunidades. Ganador del primer premio del VI Salón BAT de Arte Popular, Butrón ha desarrollado murales y piezas de gran formato en diversas regiones de Colombia, siempre con un enfoque ecológico y pedagógico.

En el Pedregal, el mural representa un inmenso silletero cargado de flores, símbolo de esperanza, paz y resiliencia. Según Butrón, la creación fue fruto del trabajo colectivo con los internos, quienes “en cada pincelada encontraron una ventana de libertad” y plasmaron en colores un llamado a la reflexión para todos los colombianos.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con el INPEC y ratifica que, incluso en entornos de reclusión, el arte puede transformar espacios, reconstruir realidades y sembrar nuevas oportunidades.