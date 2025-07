Sinifaná estará cerrada cuatro meses, pese a que en 15 días podría darse un paso provisional: Gallón

Amagá- Antioquia

Las vías del Suroeste de Antioquia continúan en intervención, sobre todo las que han reportado algún tipo de daño por las lluvias de los últimos meses; es el caso del corredor que comprende e l sector de Sinifaná, específicamente La Pendiente entre el corregimiento de Bolombolo y el municipio de Amagá . El cual está cerrado desde el 13 de junio por pérdida de la banca.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, manifestó que la concesión Pacífico 1 , encargada de la obra, les ha manifestado que el cierre de esa vía que comunica con el Eje Cafetero se extenderá por cuatro meses más, es decir, hasta noviembre del 2025.

“Pero cuando nos dicen que hay un cierre de cuatro meses, es decir, se nos van a ir hasta el final, cuando tenemos la posibilidad de hacer un trabajo que en ocho o quince días se podría dar un paso provisional igual a lo que hicieron los ingenieros en la Chuchita, donde el cierre inicial era de seis meses, pero al cabo de quince días empezaron a dar unos pasos de manera alternada”.

El secretario cita la opinión de varios expertos ingenieros, quien según él han manifestado que la intervención que podría permitir ese paso provisional estaría relacionada con acotar la pendiente y con ello se amplía el talud y por este lugar permitir el paso de los vehículos pequeños y medianos lo que podría solucionar la movilidad en la zona.

“Necesitamos que exista un poco más de compasión, de comprensión, de estar más del lado de la gente y esa es la diferencia que tenemos nosotros con esta concesión”, agregó el secretario Gallón.

Además, comentó que la solicitud de habilitar el tramo ya se hizo hace varios días a la concesión, pero que no fue posible, incluso la calificó de “tercos”.

“La respuesta que nos han dado siempre es que no se puede, que es un riesgo. Uno, cuando está trabajando con las comunidades y el sector, tiene que, en algunos casos, asumir riesgos. Pero allí vemos que, si nosotros ampliamos el riesgo mínimo, o sea, es casi que nada. Como si ha trabajado en el departamento de Antioquia, lamentablemente esa concesión no escucha motivos y no escucha a nadie”.

Por ahora esa importante vía seguirá cerrada, mientras que las comunidades afectadas piden soluciones urgentes.