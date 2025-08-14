Este es el país de América Latina con la jornada laboral más corta: se trabajan seis horas al día

Muchos países en el mundo apuestan por hacer cambios en la jornada laboral con el objetivo de que los empleados puedan aprovechar más su tiempo libre y que, a su vez, esto represente una mejor productividad sin que esta medida afecte el salario de cada persona.

Por ejemplo, en Colombia se decretó la Ley 2101 de 2021 a fin de lograr una reducción de la jornada laboral. De esta manera, los trabajadores pasan de trabajar 48 horas a 42 durante la semana. Esta funciona de la siguiente manera:

47 horas a partir del 15 de julio de 2023

46 horas a partir del 15 de julio de 2024

44 horas a partir del 15 de julio de 2025

42 horas a partir del 15 de julio de 2026.

Pese a que existe esta medida, Colombia no es el país de América Latina en el que menos horas se trabaja durante la semana. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primer lugar de la región en este aspecto le corresponde a Panamá.

¿Cuántas horas a la semana se trabajan en Panamá?

En Panamá, uno de los países que limita con Colombia, la ley establece que los trabajadores deben cumplir con una jornada laboral de 48 horas a la semana. Sin embargo, estos solamente se desempeñan unas 36,2 horas, es decir, son seis al día en caso de que cuenten con una de descanso.

Y es que el país canalero no es el único de Latinoamérica en el que las 48 horas laborales a la semana están legisladas. Otros que siguen la misma línea son Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Costa Rica, Bolivia, Argentina y Uruguay. Los dos últimos, son los siguientes en la lista de los que menos laboran en la región.

En Argentina, los empleados en promedio se desempeñan unas 37 horas a la semana. Mientras que en Uruguay la jornada laboral real llega a ser de 37,3 horas.

Por otra parte, Ecuador, Chile y Venezuela son los países latinoamericanos en los que la ley les exige a las personas trabajar menos horas. En este caso, solamente son 40 a la semana.

¿Colombia está entre los países donde más horas se trabajan en Latinoamérica?

Antes de la entrada de la Ley 2101 de 2021, Colombia era uno de los países donde más horas se trabajaba en América Latina. Sin embargo, llegó a superar a Guatemala, donde la jornada laboral se fijó en 45 a la semana. Asimismo, iguala el mismo número que hay en Brasil, República Dominicana, Cuba, El Salvador y Honduras, ya que en cada uno de ellos también es de 44 semanales.

No obstante, desde el 15 de julio de 2026 se establecerá la reducción definitiva en el país, lo que lo convertirá en uno de los que tienen la jornada laboral más corta en la región con solamente 42 horas.

Por otra parte, Guayana Francesa es la nación del continente americano que cuenta con el menor número de horas laborales, pues esta solamente es de 35,9 a la semana. Eso significa que los ciudadanos se desempeñan en promedio seis al día en caso de tener uno de descanso.