Encuentran colchones y electrodomésticos en quebradas de Medellín: alerta por riesgo de inundación

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que evite arrojar residuos sólidos a las quebradas, ya que esta práctica pone en riesgo la vida de las personas, el medioambiente y la infraestructura hidráulica de la ciudad.

En lo que va de 2025, el Distrito ha realizado 446 intervenciones en estos afluentes, retirando 3.395 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 212 volquetas cargadas de basura y escombros. Entre los elementos encontrados hay colchones, muebles, camas, electrodomésticos y escombros, que durante la temporada de lluvias pueden generar represamientos e inundaciones, además de aumentar la contaminación del agua.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, afirmó “Hemos retirado más de 220 bolquetas de residuos y materiales que no deberían estar ocupando los cauces de nuestras quebradas, limitando así su drenaje y poniéndonos en riesgo.”. También señaló que durante una reciente intervención en la quebrada El Mal Paso, en el barrio Bello Horizonte, se retiraron varios de estos elementos.

La Administración Distrital recordó que el manejo adecuado de residuos voluminosos, escombros y aparatos eléctricos y electrónicos es responsabilidad del generador, quien puede solicitar su recolección a través de la línea amiga de Emvarias (444 56 36) o por WhatsApp (304 403 7188).

Medellín cuenta con 4.217 quebradas, que suman cerca de 2.000 kilómetros de cauces hídricos. La impermeabilización del suelo y las lluvias intensas aumentan la velocidad con la que el agua llega a estos afluentes, por lo que es fundamental mantener libres de residuos tanto el lecho como las áreas de retiro para prevenir obstrucciones y desbordamientos.