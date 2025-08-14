‘En los ocho’: Deportivo Cali vence a Unión Magdalena en la Liga Local

Valle del Cauca

Empezaron los juegos de la fecha 7 en la Liga Betplay 2025-1 y el partido que inició la jornada fue el del Deportivo Cali, frente a Unión Magdalena, encuentro que finalizo 3-1 a favor del equipo caleño.

Con esta victoria, Cali se posiciona parcialmente entre los ocho con 9 puntos que consigue su primer victoria de local tras 4 meses; el último fue el 20 de abril de 2025 contra Atlético Nacional, que finalizo 1-0.

Anotaciones al triunfo

Los goles llegaron al minuto 6’ con gol de Andrey Estupiñán en los doce pasos, luego llegó el doblete de Johan Martínez al 46’ y 64’, que es precisamente uno de los refuerzos del Deportivo Cali que mas ha destacado en lo que va del semestre.

⚡️𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧𝐞𝐳, 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚 👊#PastasLaMuñeca pic.twitter.com/MqpnBeyNsp — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 14, 2025

Ya casi al final del encuentro, Unión Magdalena preocupo un poco al Deportivo Cali, algunas atajadas del arquero Alejandro Rodríguez salvaron al Cali, sin embargo, al 81’ se marcó el primer y único gol del equipo Samario.

Por su parte, el equipo samario, con esta derrota estaría acariciando el descenso, pues matemáticamente sus opciones de recuperarse son muy pocas al tener un bajo promedio, en caso de bajar la categoría, seria la quinta vez en su historia.

El próximo compromiso del conjunto caleño, será el 22 de agosto por la jornada 8 de Liga Local, se medirá ante Boyacá Chicó a las 6:00 pm.