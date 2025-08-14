Asesinan por asfixia a líder indígena en el norte del Valle

Las autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinato de Yeison Aisama Variaza, líder indígena del Resguardo Embera Umadamia, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la vereda La Cabaña, zona rural que conecta los municipios de El Dovio y Versalles, al norte del departamento.

Según el informe preliminar de la Policía, el cadáver presentaba signos de violencia en el cuello, lo que sugiere una posible asfixia mecánica como causa de muerte.

“Las primeras indagaciones establecen que Aisama Variaza había estado consumiendo bebidas alcohólicas en el casco urbano de El Dovio y, durante la madrugada, salió hacia el resguardo indígena donde residía”, se lee en el informe judicial.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, confirmó que con este caso van 98 líderes asesinados en lo que va del año.

“La víctima era miembro activo de la guardia indígena y desempeñaba un papel clave en la defensa de los derechos de su comunidad”, añade Indepaz.

La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, condenó el crimen y exigió al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Por su parte, la comunidad Embera ha manifestado su preocupación ante el creciente accionar de grupos armados ilegales en la región, así como las constantes amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en el norte del Valle del Cauca.