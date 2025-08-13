En Maceo, dinamitaron una torre de energía y le dejaron explosivos a otra

Maceo- Antioquia

Este miércoles se reportó un nuevo ataque contra la infraestructura eléctrica de Antioquia en la población de Maceo en el Magdalena Medio, que por fortuna no afectó el fluido eléctrico y tampoco a personas.

Según el reporte del secretario de gobierno de esta población, el señor Hugo Alexander Ochoa, entregado a Caracol Radio, los ilegales instalaron los explosivos en dos torres en la vereda El Ingenio, ubicada a unos 20 minutos del área urbana en el corredor hacia Puerto Berrío.

“Atentaron contra dos torres de energía de la red de interconexión de ISA. Afectaron una; una de las estructuras se está sosteniendo por los cables y las otras cargas. Lo que me reporta el ejército es que no alcanzaron a detonarse. Es lo que tenemos. Eso es en la vereda El Ingenio, en el corredor Maceo, Puerto Berrío, en la finca El Paraíso”.

En la zona ya hace presencia el ejército y la situación está controlada, agregó el funcionario. También manifestó que en el lugar expertos en explosivos tratan de desactivar las otras cargas que no explotaron para eliminar el peligro.

“Allá instalaron una bandera de Colombia muy distinto a lo que uno puede ver en otras situaciones que ya marcan con X o Y grupo, entonces aquí está como la incógnita porque fue una bandera de Colombia la que instalaron acerca de una de las torres”, manifestó a este medio de comunicación.

Bandera de Colombia dejada a un lado de la torre- foto cortesía Ampliar

Por ahora no se sindica a un grupo ilegal específico como responsable, pero en la zona hay actores armados como el ELN y Clan del Golfo.

Cabe anotar que, de haber caído la torre que quedó sostenida por los cables, una gran cantidad de poblaciones se habrían visto afectadas en el suministro eléctrico.