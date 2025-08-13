Dos hermanos serían los responsables del crimen de ‘Peio Neio’

Envigado, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mateo y Santiago Cañas Cano, de 24 y 27 años, investigados por su presunta participación en el homicidio de un habitante en situación de calle, era un personaje conocido en Envigado como ‘Peio Neio’.

El cuerpo de la víctima, un hombre de 55 años, fue hallado el pasado 2 de agosto en la quebrada La Ayurá, a la altura del barrio El Salado. Un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica.

Las indagaciones, adelantadas por una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de la URI, señalan que el crimen habría ocurrido en medio de un acto de intolerancia. Horas después, los hermanos se presentaron voluntariamente ante las autoridades.

Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos de homicidio agravado imputados por la Fiscalía.