Sectores políticos reaccionan al atentado contra el congresista Julio César Triana

Luego de que el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, denunciara de haber sido víctima de un atentado con armas de fuego, varios sectores políticos han rechazado este acto de violencia.

El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, rechazó el atentado contra Julio César Triana y expresó su inconformidad por la coincidencia de los hechos.

‘No puede ser que mientras despedíamos a Miguel Uribe, otro congresista opositor sufriera un atentado’, afirmó

Por otro lado, el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, rechazó el atentado contra Julio César Triana y expresó su preocupación por la violencia contra miembros de la oposición.

“Acabamos de enterrar a Miguel Uribe y casi asesinan a otro congresista de la oposición. Representante Triana, nos informan que la Policía ya está protegiéndolo. Cuídese mucho, toda nuestra solidaridad”, señaló.

Asimismo, Katherine Miranda, congresista del partido Alianza Verde se une a este inconformismo del atentado contra Julio César Triana y lo relacionó con el clima de violencia política en el país.

“No hemos terminado de enterrar a Miguel Uribe, cuando otro congresista de la oposición, Julio César Triana, sufre un atentado. ¡Qué dolor lo que está pasando en el país! ¡No más!’", expresó.

El presidente del Congreso, Lidio García, condena el atentado contra el representante y exige al gobierno garantías de seguridad para congresistas y líderes políticos.

“Hoy, mientras despedimos al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de esta violencia, no permitiremos que estos hechos se normalicen. El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad para garantizar unas elecciones tranquilas donde todas las voces puedan expresarse con libertad. Como vamos, vamos mal”, afirmó.

El Centro Democrático rechazó el acto de violencia del que fue víctima el congresista

El partido del Centro Democrático cuestiona el atentado contra el congresista Triana. Asimismo, exigen a las autoridades capturar a los responsables y garantizar la seguridad de los líderes opositores.

“Rechazamos la violencia como método político y exigimos a las autoridades capturar a los responsables y garantizar la seguridad de los líderes opositores en Colombia, como corresponde a un estado democrático”, agregaron.

Germán Vargas Lleras rechazó el atentado en contra del representante Julio César Triana

El exvicepresidente y jefe natural del partido, Germán Vargas Lleras, rechazó el atentado en contra del representante, advirtiendo que “ha recibido más de tres amenazas por grupos criminales”.

El dirigente de oposición cuestionó que “ni el vil asesinato de Miguel Uribe Turbay permitió que, a lo menos hoy, dieran un respiro”.

“A estos delincuentes ya nada los conmueve. Y menos, al Gobierno Nacional que está en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, principalmente de quienes ejercen la oposición”. aseguró.

