Jerónimo Uribe lamenta la ausencia de su padre en el funeral del senador Miguel Uribe Turbay
El hijo del exmandatario sostuvo que quien debería estar brindando aliento a la familia del senador es Álvaro Uribe, su padre.
En el marco de los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay, Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, expresa que la muerte del senador “es una tragedia”, y asegura que era “el mejor de su generación”.
“Miguel despertó en Álvaro Uribe un cariño, una admiración y una esperanza que yo llevaba mucho sin ver en él (...) A la familia de Miguel, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y cariño”, expresó.
Asimismo, Jerónimo Uribe sostuvo que, quien debería estar brindando aliento a la familia del senador, es Álvaro Uribe, su padre.
“Quien debería estar aquí expresándole estos sentimientos a su familia es él, a toda la familia de Miguel”, afirmó.
Finalmente, Jerónimo Uribe estuvo presente en el homenaje a Miguel Uribe, donde líderes políticos, familiares y allegados rindieron tributo al senador, quien murió el 11 de agosto por un atentado en su contra en Bogotá.