Familia de Miguel Uribe Turbay en la política: una historia marcada por la violencia en Colombia

Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 y falleció el pasado 11 de agosto de 2025, tras ser víctima de un atentado el 7 de junio del mismo año.

Fue un líder político cuyo legado familiar lo llevó a convertirse en un político influyente. Uribe Turbay fue nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala en el periodo (1978-1982) e hijo de Diana Turbay, abogada y periodista quien fue secuestrada por el cartel de Medellín y asesinada en medio de una intento de rescate en 1991.

Miguel, creció en un entorno marcado por la tragedia y la política, fue eso lo que lo llevó desde una temprana edad a decidir seguir el camino del servicio público, inspirado —según declaró en varias ocasiones— por el ejemplo de su madre y la vocación de su abuelo.

Diana Turbay - Mamá

Diana Consuelo Turbay Quintero, madre de Miguel, fue una abogada y periodista, nacida en Bogotá en 1950, quien ejerció como directora y presentadora del ‘noticiero Criptón’ desde 1987. Sin embargo, durante el gobierno de su padre, se desempeñó como su secretaria privada, lo que fortaleció su vínculo con la vida pública del país.

Diana Turbay fue secuestrada en 1990 por el Cartel de Medellín — Los extraditables– tras ser engañada con una propuesta periodística que derivó en su secuestro y posteriormente, el 25 de enero de 1991, murió durante un fallido intento de rescate, en ese momento Miguel, su hijo, tenía 5 años.

Julio César Turbay - Abuelo

Julio César Turbay Ayala, abuelo de Miguel, fue un político y diplomático colombiano de ascendencia libanesa. Fue presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 1978 y el 7 de agosto de 1982. Fue miembro del Partido Liberal Colombiano.Falleció el 13 de septiembre de 2005.

Su trayectoria

Miguel Uribe estudió derecho y un Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes en Colombia. También hizo un Magíster en Administración Pública en la Universidad Harvard Kennedy School en Estados Unidos.

En 2010 manejó las juventudes de la campaña al Senado del hoy Ministro del Interior Armando Benedetti. Luego, en 2012 se convirtió en concejal de Bogotá por el partido liberal, y dos años más tarde, en 2014, fue elegido como el Presidente de Cabildo Distrital

Posteriormente, entre 2016-2018 se desempeñó como Secretario de Gobierno de Bogotá, durante la administración de Enrique Peñalosa como Alcalde de la capital.

Un año más tarde, en 2019, fue candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento independiente Avancemos. Pese a que obtuvo 426.932 votos esta cifra lo dejó como el cuarto en esta contienda.

De ahí saltó a las elecciones legislativas de 2021, en donde fue elegido como Senador – cargo que ocupó hasta el día de su fallecimiento–. Uribe Turbay encabezó la lista del Centro Democrático al Senado, invitado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se convirtió en el senador más votado del país con 226,922 votos.Allí se consolidó como una de las voces más visibles del sector de centroderecha y de oposición del Gobierno actual.

Precandidato Presidencial

En Octubre de 2024 Miguel Uribe hizo oficial su aspiración a ser precandidato a la presidencia por el centro democrático mediante este video que compartió en sus redes sociales. Ello lo convertía en uno de los más jóvenes en esta contienda.