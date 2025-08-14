Daniel Quintero es abucheado y tildado de “ladrón” en el Congreso de la ANDI en Cartagena

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, fue abucheado al interrumpir a Mauricio Cárdenas en el Congreso de la ANDI en Cartagena.

Portando una bandera de Palestina y sin estar invitado, Quintero se adentró en el debate presidencial, lo que provocó descontento y gritos, por parte del público, que al unísono lo tildaron de “ladrón”.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, confirmó que Quintero no figuraba en la lista de participantes y que su aparición fue totalmente inesperada.

Acto seguido, el exfuncionario tuvo que retirarse del auditorio entre los gritos de los asistentes. Él aprovechó para volver a mostrar la bandera y salió del evento.

¿Qué es importante saber sobre este Congreso en el que irrumpió Quintero?

La décima edición del Congreso Empresarial Colombiano (CEC), organizada por la ANDI, convoca a más de 2.900 representantes del sector productivo y 55 expertos nacionales e internacionales.

Durante estos días, el evento abordará un análisis integral del país, dividiendo su agenda en diagnóstico, estabilización y proyección hacia el futuro. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, explicó que el 40% de las sesiones estará dedicado a diseñar propuestas y soluciones para construir un mejor mañana.

Adicionalmente, subrayó que este espacio busca impulsar ideas que fortalezcan la economía, mejoren la competitividad y respondan a los retos globales. Por su parte, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana y de la Junta de Dirección General de la ANDI, resaltó que el crecimiento empresarial es fundamental para lograr una transformación social sostenible.

Asimismo, destacó que fomentar la formalidad, crear condiciones para el surgimiento de nuevas empresas y apoyar el fortalecimiento de las existentes debe ser prioridad de cualquier gobierno.

Eventos destacados en el Congreso de la ANDI

En la apertura del Congreso Empresarial Colombiano (CEC) 2025, la ANDI rindió un homenaje al fallecido senador Miguel Uribe, recordado por su perseverancia y por trabajar en favor de un país con más oportunidades.

El tributo fue liderado por Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien destacó su compromiso con las causas sociales y el desarrollo nacional. La jornada inaugural también contó con la participación de destacados conferencistas internacionales.

Michael Scott, editor para América Latina del Financial Times, ofreció una ponencia sobre el nuevo orden geopolítico y las estrategias de contención que marcarán el rumbo de la región.

Del mismo modo, Anu Madgavkar, socia de McKinsey & Company, y Adam Barbina, líder de Geoestrategia de EY Geostrategic Business Group, compartieron sus perspectivas sobre economía global, innovación y sostenibilidad.

Finalmente, hay que destacar que el CEC continuará durante los próximos días en Cartagena, con la participación de expertos, con el objetivo de consolidarse como un espacio determinante para la reflexión, el análisis y la generación de propuestas que impulsen el futuro económico y social de Colombia.