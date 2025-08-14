MinTransporte también canceló su asistencia al congreso de la ANDI en Cartagena

Cartagena

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas no asistirá al 10º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI, programado en Cartagena entre el 13 y el 15 de agosto. Esta cartera del Gobierno Nacional aseguró que la decisión es un gesto de respaldo y coherencia con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien no fue convocado a este espacio.

Rojas explicó que su decisión responde a un compromiso de unidad en el Gobierno y a la convicción de que este tipo de escenarios deben garantizar la participación de todos los actores clave para el desarrollo nacional, empezando por el jefe de Estado.

“El transporte es un motor para la economía y la integración del país. Nuestro deber como Gobierno es propiciar el diálogo y la construcción colectiva; por eso, no podemos dejar de señalar la importancia de que estos escenarios sean incluyentes y representativos”, manifestó la ministra.

La jefa de la cartera de Transporte recalcó que el Gobierno seguirá impulsando el trabajo conjunto con empresarios, gremios y regiones, siempre desde el respeto democrático y la participación plural, con el propósito de avanzar en una infraestructura más equitativa, competitiva y sostenible.