Las voces de la democracia deben ser escuchadas y no silenciadas: Bruce Mac Master por Miguel Uribe

En Caracol Radio estuvo Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Mac Master enfatizó que el continente está aislado y sin una estrategia clara frente al mundo, mientras otros bloques avanzan en integración y visión geopolítica. | Foto: Caracol Radio

En Caracol Radio estuvo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien compartió detalles sobre el desarrollo del Congreso de la Andi y se pronunció sobre el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

“Tenemos que pensar en el largo plazo, en las nuevas generaciones”

