Bomberos de Cundinamarca descartan que Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá, este en el río Frío

El pasado 12 de agosto, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá reportó que Valeria Afanador, una menor de 10 años y con síndrome de Down, se encontraba desaparecía. Se informó que, fue vista por última vez a las 10:30 de la mañana en la vereda Río Frío

Noticia en desarrollo