Bomberos de Cundinamarca descartan que Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá, este en el río Frío

El Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, habló en 6AM sobre las hipótesis manejan sobre el paradero y cómo avanza la búsqueda de Valeria Afanador

Viviana Andrea Matiz

El pasado 12 de agosto, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá reportó que Valeria Afanador, una menor de 10 años y con síndrome de Down, se encontraba desaparecía. Se informó que, fue vista por última vez a las 10:30 de la mañana en la vereda Río Frío

Noticia en desarrollo

Tu contenido empezará después de la publicidad