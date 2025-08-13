Adjudican contrato para los estudios y diseños de la nueva estación de Bomberos de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué avanza con el proceso para la construcción de lo que será la nueva estación del Cuerpo Oficial de Bomberos, en el barrio El Jardín, esta vez se logró la adjudicación del proceso de estudios y diseños, que permitirá más adelante iniciar con la obra.

“Esta es una de las apuestas de nuestro Plan de Desarrollo, una de nuestras grandes metas y que también está enmarcada dentro de los proyectos estratégicos, con un componente adicional, ya que allí se va a ubicar nuestra escuela de formación bomberil regional”, afirmó Jean Pineda, director de Bomberos.

El Consorcio ED Bomberos Ibagué es el encargado de llevar a cabo los estudios y diseños en un plazo de tres meses, y que cuenta con una inversión de más de $500 millones.

Lo que comprende este proceso es el levantamiento topográfico, el diseño urbano, arquitectónico y paisajístico, estudio de suelos, estudio de alternativas de diseño amigable con el ambiente, redes hidrosanitarias y eléctricas, expedición de licencia de construcción, entre otras.

“Tiene un condicionante para fortalecer la actividad bomberil, será la mega estación de bomberos, además se encargará de atender las emergencias en las comunas 7, 8 y 9 que son las más pobladas de Ibagué”, puntualizó Pineda.

Dato: se espera que en tres meses se entreguen los estudios y diseños contratados por el municipio.