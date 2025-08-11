Pronóstico del IDEAM para el clima del 11 al 15 de agosto: Aumentan las lluvias en Colombia

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo pronostico sobre el clima para la semana del 11 al 15 de agosto. Según el comunicado se espera un aumento significativo de las lluvias a nivel nacional, sin embargo, afirmaron que es posible una disminución de las mismas a mitad de semana especialmente en las regiones Orinoquía y Amazonía.

El informe señala que en Bogotá, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en sectores del oriente y sur a comienzos y a mitad de semana y hacia el jueves y viernes, la tendencia será hacia condiciones más secas.

Así se comportará el clima durante esta semana

Lunes 11 de agosto: Iniciando la semana se esperan fuertes precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, norte de la Andina y Amazonía.

Los departamentos de Antioquia, sur de Santander, Norte de Santander, Caldas, sur de Córdoba, Bolívar, Chocó, occidente del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada son aquellos con las lluvias más destacadas.

Martes 12 de agosto: Se espera una posible reducción de las precipitaciones en la región de la Amazonia, mientras que en la región Pacífica, sur de la Caribe, y occidente de la Orinoquía se incrementaran.

Los departamentos del Cesar, Bolívar, sur de Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, norte de Cundinamarca y Boyacá, tendrán lluvias fuertes y para San Andrés y Providencia se prevén precipitaciones y no se descarta actividad eléctrica.

Miércoles 13 de agosto: Para este día, se espera un incremento de las lluvias en la región Andina, mientras que habrá reducciones de las mismas, en la Pacífica y la Amazonía.

Jueves 14 de agosto: Las lluvias se reactivaran en el occidente de Caquetá y Nariño. Se mantendrán las precipitaciones en diferentes sectores de las regiones Pacífica, Caribe y es posible un incremento leve en la Andina. Sin embargo, se espera una reducción de las lluvias en la región Orinoquía.

Viernes 15 de agosto: Según el informe este será el día mas lluvioso de la semana, pues se prevé un aumento en los volúmenes de lluvias al centro y oriente de las regiones Caribe y Andina, así como diferentes sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía, mientras que en el Pacífico se mantendrán las lluvias al norte y occidente.

Algunas recomendaciones desde el instituto ante los riesgos asociados a las lluvias

El Ideam pide a la comunidad tener precaución especialmente en las regiones donde se espera un incremento de las precipitaciones durante la semana. Se recomienda mayor prevención en zonas de alta pendiente por la posibilidad de deslizamientos, y se advierte sobre eventos como tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Es importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas por el riesgo de tormentas eléctricas.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

