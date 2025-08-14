Cajicá ofrece recompensa de $20 millones por información que ayude a ubicar a Valeria Afanador

Colombia

Valeria Afanador, de 10 años y con síndrome de Down, fue vista por última vez en la vereda Río Frío de Cajicá. Autoridades, bomberos y comunidad llevan días buscándola sin resultados, y el municipio anunció una recompensa para dar con su paradero.

La menor salió del Gimnasio Campestre Los Laureles y, según las cámaras de seguridad, ingresó a una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el río Frío, sin que se evidenciara su regreso. Desde entonces, bomberos de varios municipios, unidades K9, Policía y habitantes del sector participan en el operativo de búsqueda.

El anuncio de la alcaldesa

Ante la falta de resultados, la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, anunció que el municipio ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita encontrar a la niña.

“A pesar de que tenemos grandes equipos que nos están colaborando en rescate de la niña, no hemos logrado absolutamente nada hasta la fecha. Por eso hemos recurrido en el día de hoy a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para ver si alguien sabe de la niña o que nos pueda llevar a encontrar a Valeria sana y salva”, dijo la mandataria a Caracol Radio.

Operativos sin hallazgos

Jácome explicó que las labores de búsqueda han incluido recorridos por la ribera del río, inspección de viviendas cercanas al colegio y rastreo con apoyo especializado, sin que hasta el momento se obtengan resultados.

“La labor que ya se ha hecho sobre el río no se ha encontrado absolutamente nada, se ha caminado por toda la ribera y hemos visitado viviendas alternas al colegio”, precisó.

Llamado a la comunidad

Las autoridades insisten en que cualquier información debe ser entregada directamente a:

Policía Nacional

Cuerpo de Bomberos

Líneas oficiales de emergencia

“Agradecemos que ustedes también nos ayuden a replicar esta petición a la comunidad en general, a quien pueda saber de la niña”, concluyó la alcaldesa.