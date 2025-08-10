Medellín

Este domingo 11 de agosto se realizó el evento central de la Feria de las Flores 2025. Se trata del tradicional Desfile de Silleteros, con el que terminan las festividades. Aunque antes de iniciar el recorrido, un fuerte aguacero amenazó la actividad, luego de la tempestad llegó la calma y los 540 silleteros pudieron caminar 2.4 kilómetros exhibiendo lo que para ellos son obras de arte.

La edición 68 del desfile tuvo un elemento especial y es que la Corporación de Silleteros de Santa Elena habilitó diez cupos especiales para que niñas y niños neurodiversos participaron en este evento.

Antes de esta actividad se realizó la premiación en las diferentes categorías de silletas: El Ganador Absoluto del Desfile de Silleteros 2025 fue Juan Pablo Sánchez Martínez, oriundo de la vereda San Ignacio, del corregimiento Santa Elena, quien además obtuvo el primer lugar en la categoría Monumental. Sebastián Quintero Flórez ganó en junior y Daniel Vásquez Rivera, en infantil.

“Ya termina la feria. No hay una mejor forma de terminarla y cerrarla que con nuestros silleteros, que tanto queremos y de los que hoy sentimos un orgullo tan grande. A toda la gente de Medellín, gracias. Gracias por el buen comportamiento”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Otros ganadores en cada categoría son: en la Comercial, Mateo Londoño Ospina; en la Monumental, Juan Pablo Sánchez Martínez; y en la Tradicional, Carolina Londoño Sánchez. En la categoría Emblemática, el triunfo fue para Diego Antonio Londoño Londoño. Por su parte, Laura Marcela Atehortúa Londoño se destacó en la categoría Artística.

Este año, como gesto de solidaridad, los silleteros portaron un listón negro en homenaje a las víctimas de la emergencia climática.