¡Vuelve la tendencia de subida! Precio del café seco en Colombia hoy 13 de agosto, según FNC

Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras dio a conocer que gracias a unos predios que fueron vendidos por particulares, se le pudieron entregar estas tierras a 84 familias de diferentes regiones del país. Los terrenos corresponden a las haciendas ‘La Duquesa’, ‘La Coronelandia’, ‘Los Corozos’ y ‘Agua Dulce’, ubicados en tres municipios de Tolima, Piedras, Suárez y Rovira.

Estas áreas serán distribuidas entre diferentes familias, dentro de las cuales, algunas son víctimas de la violencia, por lo que se espera darle una nueva oportunidad de construir en proyecto de vida.

Edwar Prieto, líder de Diálogo Social y Comunitario de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) del Tolima, mencionó que se entregarán alrededor de 1.165 hectáreas, donde se cultivará arroz, plátano, aguacate, caña, arracacha, mango, yuca, limón y café.

Conozca más información aquí: Tolima: Gobierno Nacional formaliza entrega de tierras a comunidades campesinas

Precio del café seco en Colombia hoy 13 de agosto

La Federación Nacional de Cafeteros, publicó el precio base de mercado del café, el cual calculan con base en la cotización de cierre en la bolsa de Nueva York del día.

Para hoy, 13 de agosto, el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 2,596,000 COP. Según esto, presentó un aumento de 43 pesos colombianos, retomando la tendencia de subida con la que inició la semana.

Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se mantuvo en 10,000 COP/Kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣3️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/dafxND8DHs — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 13, 2025

Precio del café en dólares

En la plataforma ‘Investing’, se presentan indicadores técnicos sobre el estado en que se encuentran diferentes mercados. Por ejemplo, el café está en tendencia de venta.

Además, aquí se encuentra el valor en tiempo real, para hoy, 13 de agosto, el precio de los futuros del café se establece en USD 319,30 (representado en centavos de dólar por libra), siendo el resultado de un aumento de 4,15 dólares que se representa en un crecimiento del 1,32%.

Le podría interesar: ¡Sigue cayendo!: así está el precio del dólar HOY, 13 de agosto en Colombia

Precio del café en diferentes ciudades del país

ARMENIA: Carga 2,596,500 // Kilo 20,772 // Arroba 259,650

2,596,500 20,772 259,650 BOGOTÁ: Carga 2,595,250 // Kilo 20,762 // Arroba 259,525

2,595,250 20,762 259,525 BUCARAMANGA: Carga 2,594,875 // Kilo 20,759 // Arroba 259,488

2,594,875 20,759 259,488 BUGA: Carga 2,597,250 // Kilo 20,778 // Arroba 259,725

2,597,250 20,778 259,725 CHINCHINÁ: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638

2,596,375 20,771 259,638 CÚCUTA: Carga 2,594,375 // Kilo 20,755 // Arroba 259,438

2,594,375 20,755 259,438 IBAGUÉ: Carga 2,595,625 // Kilo 20,765 // Arroba 259,563

2,595,625 20,765 259,563 MANIZALES: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638

2,596,375 20,771 259,638 MEDELLÍN: Carga 2,595,625 // Kilo 20,765 // Arroba 259,563

2,595,625 20,765 259,563 NEIVA: Carga 2,594,750 // Kilo 20,758 // Arroba 259,475

2,594,750 20,758 259,475 PAMPLONA: Carga 2,594,500 // Kilo 20,756 // Arroba 259,450

2,594,500 20,756 259,450 PASTO: Carga 2,594,500 // Kilo 20,756 // Arroba 259,450

2,594,500 20,756 259,450 PEREIRA: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638

2,596,375 20,771 259,638 POPAYÁN: Carga 2,596,625 // Kilo 20,773 // Arroba 259,663

2,596,625 20,773 259,663 SANTA MARTA: Carga 2,598,125 // Kilo 20,785 // Arroba 259,813

2,598,125 20,785 259,813 VALLEDUPAR: Carga 2,595,750 // Kilo 20,766 // Arroba 259,575

Otras noticias: Miércoles 13 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío