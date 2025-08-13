¡Vuelve la tendencia de subida! Precio del café seco en Colombia hoy 13 de agosto, según FNC
Conozca el departamento donde el Gobierno Nacional formalizó entrega de tierras a campesinos
Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras dio a conocer que gracias a unos predios que fueron vendidos por particulares, se le pudieron entregar estas tierras a 84 familias de diferentes regiones del país. Los terrenos corresponden a las haciendas ‘La Duquesa’, ‘La Coronelandia’, ‘Los Corozos’ y ‘Agua Dulce’, ubicados en tres municipios de Tolima, Piedras, Suárez y Rovira.
Estas áreas serán distribuidas entre diferentes familias, dentro de las cuales, algunas son víctimas de la violencia, por lo que se espera darle una nueva oportunidad de construir en proyecto de vida.
Edwar Prieto, líder de Diálogo Social y Comunitario de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) del Tolima, mencionó que se entregarán alrededor de 1.165 hectáreas, donde se cultivará arroz, plátano, aguacate, caña, arracacha, mango, yuca, limón y café.
Precio del café seco en Colombia hoy 13 de agosto
La Federación Nacional de Cafeteros, publicó el precio base de mercado del café, el cual calculan con base en la cotización de cierre en la bolsa de Nueva York del día.
Para hoy, 13 de agosto, el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 2,596,000 COP. Según esto, presentó un aumento de 43 pesos colombianos, retomando la tendencia de subida con la que inició la semana.
Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se mantuvo en 10,000 COP/Kg.
Precio del café en dólares
En la plataforma ‘Investing’, se presentan indicadores técnicos sobre el estado en que se encuentran diferentes mercados. Por ejemplo, el café está en tendencia de venta.
Además, aquí se encuentra el valor en tiempo real, para hoy, 13 de agosto, el precio de los futuros del café se establece en USD 319,30 (representado en centavos de dólar por libra), siendo el resultado de un aumento de 4,15 dólares que se representa en un crecimiento del 1,32%.
Precio del café en diferentes ciudades del país
- ARMENIA: Carga 2,596,500 // Kilo 20,772 // Arroba 259,650
- BOGOTÁ: Carga 2,595,250 // Kilo 20,762 // Arroba 259,525
- BUCARAMANGA: Carga 2,594,875 // Kilo 20,759 // Arroba 259,488
- BUGA: Carga 2,597,250 // Kilo 20,778 // Arroba 259,725
- CHINCHINÁ: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638
- CÚCUTA: Carga 2,594,375 // Kilo 20,755 // Arroba 259,438
- IBAGUÉ: Carga 2,595,625 // Kilo 20,765 // Arroba 259,563
- MANIZALES: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638
- MEDELLÍN: Carga 2,595,625 // Kilo 20,765 // Arroba 259,563
- NEIVA: Carga 2,594,750 // Kilo 20,758 // Arroba 259,475
- PAMPLONA: Carga 2,594,500 // Kilo 20,756 // Arroba 259,450
- PASTO: Carga 2,594,500 // Kilo 20,756 // Arroba 259,450
- PEREIRA: Carga 2,596,375 // Kilo 20,771 // Arroba 259,638
- POPAYÁN: Carga 2,596,625 // Kilo 20,773 // Arroba 259,663
- SANTA MARTA: Carga 2,598,125 // Kilo 20,785 // Arroba 259,813
- VALLEDUPAR: Carga 2,595,750 // Kilo 20,766 // Arroba 259,575
