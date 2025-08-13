Miércoles 13 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Por presuntamente omitir el cumplimiento de la Ley de Cuotas al no garantizar la participación efectiva de mujeres en empleos del nivel directivo en la planta de cargos de su despacho, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exalcaldesa de Circasia, Quindío, Ana Yulieth Díaz Ubaque para el periodo 2020 - 2023.

La Provincial de Instrucción de Quindío señaló que, al parecer, la exmandataria no tuvo en cuenta en la vigencia 2020 el porcentaje mínimo de participación que debía darles a las mujeres al nombrar a cuatro hombres en cargos pertenecientes al nivel directivo.

El Ministerio Público indicó que con su actuación la entonces alcaldesa pudo vulnerar el principio de la igualdad, por lo que de manera provisional calificó la actuación como fata grave cometida a título de dolo.

No paran los casos inseguridad, La Policía del Quindío recuperó un celular que había sido hurtado el pasado domingo a un menor de edad al norte de Armenia

Según las autoridades, El pasado domingo 10 de agosto, siendo aproximadamente las 3 de la mañana, en el barrio La Castellana, se registró un hecho de hurto a dos personas; uno de ellos adolescente, donde con intimidación les hurtan el celular de alta gama y huyen del lugar.

Una vez, la Policía del Quindío tiene conocimiento del hecho, con todas sus capacidades institucionales, activa las actuaciones judiciales necesarias para dar con el paradero del autor y el elemento hurtado.

En las últimas horas, gracias al apoyo de las víctimas se lograron la ubicación de este celular en el municipio de Montenegro, lugar hasta donde llegaron los funcionarios de policía judicial y evidenciaron que este dispositivo móvil era portado por una ciudadana, quien manifestó que aprovechando de su buena fe y como el IMEI de este celular no se encontraba bloqueado, tomó la decisión de comprarlo a un precio cómodo.

Es así, que la ciudadana accede de manera voluntaria a entregar el celular, el cual es recuperado y devuelto a su legitimo dueño. Es pertinente indicar, que la investigación de este hecho continua para dar con el paradero del actor criminal.

Dos hombres en aparente estado de embriaguez protagonizaron violenta riña con arma blanca en el municipio de Montenegro

Un lamentable caso de intolerancia se registró en el sector de la Galería del municipio cuando dos hombres con arma blanca se agredían en plena vía pública.

A través de redes sociales se conoció un video donde se evidencia el sangriento hecho donde los dos hombres se atacaban sin tregua en medio de los gritos y la desesperación de quienes presenciaban la pelea.

A pesar de lo fuerte de la riña donde la zona y los involucrados quedaron marcados por la sangre, por fortuna el caso no pasó a mayores.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas informó que las personas involucradas en la violenta riña al parecer estaban momentos antes estaban ingiriendo licor en un establecimiento comercial de la zona donde iniciaron la discusión que terminó en la agresión.

Resaltó que los dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía del municipio, sin embargo, fueron dejados en libertad y actualmente se recuperan de las heridas en un centro asistencial de Armenia.

En las afueras del edificio de la gobernación del Quindío en Armenia, integrantes del Sindicato de Educadores, Suteq realizaron plantón de protesta donde exigen el pago del retroactivo a los 1700 docentes de los 11 municipios del departamento

Desde el Suteq aseguran que no han efectuado acuerdos con la secretaria de educación de la gobernación para el pago del retroactivo y aseguran que si no les cancelan comenzarán protestas desde hoy denominadas brazos caídos hasta que la gobernación les pague.

A través de un comunicado, desde la gobernación del Quindío señalaron que los retroactivos de Educación serán pagados en agosto, tal y como se había concertado con SUTEQ

Según la gobernación del Quindío están pendientes de un trámite que se encuentra en manos de un tercero, para proceder con el pago de los retroactivos a los docentes y administrativos adscritos a la secretaría de Educación departamental, se encuentra el Gobierno del Quindío.

Tatiana Hernández Mejía, secretaria de educación explicó que “la situación se debe a que la relación de pagos de seguridad social se encuentra en etapa de validación por parte de Asopagos y la parametrización de la plataforma del sistema Humano en Línea (con el que se maneja la nómina de todo el país) a cargo de la empresa Soporte Lógico.

La funcionaria agregó “Una vez contemos con el visto bueno de la planilla, continuaremos con este trámite, y haremos los desembolsos una vez todo este verificado, dentro del mes de agosto, que fue lo concertado con el SUTEQ, el pasado mes de julio y ratificado en agosto”

Tres años lleva el proceso para la ejecución del proyecto del teleférico en el turístico municipio de Salento, la inversión es cercana a los 500 mil millones de pesos

En el marco de la reunión denominada ‘Alianza por el Quindío’ se expuso el avance del proyecto, el alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales indicó que actualmente está en una iniciación de asociación público-privada APP que tiene prefactibilidad radicada desde el año 2023.

Destacó que ya van surgiendo los pasos para que el proyecto esté en factibilidad con el fin de que el municipio entré a realizar las evaluaciones correspondientes.

Por su parte Hernando Márquez de la constructora Márquez y Fajardo que es la estructuradora del proyecto, reconoció que llevan tres años en el proceso y esperan en un mes que estén los estudios de factibilidad para presentar al municipio y que este a su vez tenga su tiempo de evaluación.

Recordó que la estación de salida será desde la antigua Posada Alemana en la vía Armenia- Pereira donde se construirán 1.500 parqueaderos, centro de servicios, comercio y restaurantes, también un centro interactivo de agua, de fauna y de flora de la región.

Especificó que el recorrido será de 3.2 kilómetros en 12 minutos y habrá 72 cabinas para transportar a 2 mil personas por hora y finalmente llegará al municipio de Salento en la parte alta donde funciona el Concejo Municipal.

El Bienestar Familiar Regional Quindío realizó la entrega de 56 kits alimentarios a los cabildos indígenas embera kibara y embera katío ubicados en Armenia, cumpliendo con el compromiso de protección integral a los pueblos étnicos del departamento.

La entrega incluyó alimentos de alto valor nutricional como la Bienestarina y una canasta familiar completa, con el objetivo de fortalecer la nutrición de niñas, niños, adolescentes y familias pertenecientes a estas comunidades, promoviendo su desarrollo integral y la garantía de sus derechos.

En el Quindío entregan recomendaciones para evitar afectaciones por los vientos de agosto

El gerente de la Empresa de Energía del departamento, EDEQ, Fabio Alberto Salazar fue claro que, aunque no se han registrado los vientos como es tradicional por este mes de agosto, se entregan recomendaciones puesto que es lo proyectado.

Señaló que el llamado es a la comunidad para que acaten las recomendaciones que están relacionadas con elevar cometas en espacios abiertos para evitar complicaciones en redes eléctricas y las vallas que estén bien sujetas con el fin de que no sean arrastradas por los vientos.

Asimismo, otra de las recomendaciones es que mientras esté lloviendo es clave abstenerse de elevar cometas debido al peligro de electrocutarse por descarga atmosférica.

Recordó que si se registra alguna eventualidad lo clave es reportar la situación a la línea 115 de reporte de daños de la EDEQ.

Desde Autopistas del Café insisten que colapso del puente El Alambrado entre Quindío y Valle del Cauca, fue por causas externas

Recordemos que el colapso del puente sobre el río La Vieja se registró en abril del año 2023 lo que generó seis meses de cierre del paso vehicular y finalmente en el mes de octubre de ese mismo año se entregó el nuevo puente.

El gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega explicó que cuentan con sus propios estudios sobre las causas de la emergencia y el gobierno nacional también tiene los suyos, pero debido a la controversia que genera los documentos son materia de reserva.

Enfatizó que las causas del colapso de la estructura son externas a las condiciones del puente que había sido revisada una semana antes.

En una reunión sostenida en Bogotá con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis; y el secretario de Salud, Carlos Alberto Gómez Chacón, gestionaron compromisos para el fortalecimiento del sistema hospitalario del departamento.

Entre ellos acordaron el ajuste que deberá realizar el Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios en las especificaciones técnicas del equipamiento biomédico solicitado —que incluye un resonador y equipo complementario— para garantizar la entrega del recurso por parte de la cartera nacional. Asimismo, se formalizó el proyecto de la unidad materno perinatal y la asignación de los recursos correspondientes.

Durante el encuentro, también se definió la presentación de dos nuevos proyectos: uno para el equipamiento biomédico del Centro de Desarrollo Integral de Atención a la Discapacidad y otro para el mejoramiento de áreas de urbanismo pendientes.

Igualmente, se revisaron los avances del Laboratorio de Salud Pública y se ajustaron lineamientos para su culminación. Finalmente, se presentó el anteproyecto del Hospital Mental de Filandia, sede Armenia.

Con la participación de los delegados de la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral (MOE), las secretarías de Planeación y Educación, y la Secretaría de Gobierno de Armenia, se realizó el tercer Comité de Garantías Electorales, enfocado en revisar los compromisos pactados para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud y las consultas interpartidistas programadas para el 26 de octubre.

Durante el encuentro, definieron que el sorteo para determinar la posición de los logos de las listas independientes, procesos, partidos y movimientos políticos en el tarjetón se llevará a cabo el jueves 14 de agosto a las 2:00 p.m. en el auditorio Bernardo Ramírez de la Universidad del Quindío.

Empresas Públicas de Armenia, EPA alerta sobre una problemática de hurto y vandalismo que afecta los diferentes sistemas de colectores, principalmente en las nuevas redes que han sido construidas y que hacen parte del Colector La Florida y están ubicados desde el barrio La Mariela cruzando el norte, hasta el centro de la ciudad y actualmente terminando en el mirador La Secreta.

Debido a que, por lo general este sistema está construido en las laderas de las quebradas, personas inescrupulosas aprovechan la soledad de los sectores para realizar robos y daños en la infraestructura de los colectores, donde los viaductos que más daños han reportado son los que están ubicados en el norte de Armenia.

Desde la vigencia 2021, EPA articulada con la Alcaldía de Armenia y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, realizan grandes inversiones que superan los 40 mil millones de pesos para poder avanzar en la construcción de los colectores y así ejecutar las metas trazadas del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, pero los hurtos y daños son acciones que retrasan estos avances evitando la descontaminación de las fuentes hídricas de Armenia.

Allí son hurtados elementos como tuberías, viaductos metálicos, tapas de cámaras, entre otros, lo que impide que las aguas residuales sean transportadas para su tratamiento y provoca que vuelvan a caer en las quebradas. Esta situación contamina nuevamente el cuerpo de agua, afecta la fauna y la flora, y genera deslizamientos de tierra que ponen en riesgo a los habitantes del sector.

Este fin de semana: sábado 16 y domingo 17 de agosto la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Junta de Comerciantes del corregimiento de Barcelona, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y diferentes entidades, invitan a disfrutar de la 8ª versión del Festival del Maíz, una celebración que combina gastronomía, tradición, cultura y emprendimiento en la plaza principal de este corregimiento.

En deportes, Las quindianas Hanna Sofía Agudelo, Luisa Fernanda Posada y María José Guiza ocuparon el primer, segundo y tercer lugar del podio femenino del Primer Chequeo Nacional de Breaking Dance Juvenil,

Con este resultado, aseguraron su clasificación al Campeonato Mundial que se disputará en Portugal el 28 de agosto, con la posibilidad de alcanzar un cupo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.